Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul\'da protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

22.04.2024 15:08
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul'da, Almanya'nın İsrail'e destek vermesi nedeniyle protesto edildi.

Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla 1961'de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya'ya uğurlandığı Sirkeci Garı'nı ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a gelmişti.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşılamıştı.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika

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