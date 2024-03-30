Almanya'da 35 parti ve siyasi oluşum Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilecek

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Almanya'da Federal Seçim Komisyonu, 35 parti ve siyasi oluşumun 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılabilmesine onay verdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (DAVA) ile "Yenilik ve Adalet için İttifak"ın (BIG) da aralarında bulunduğu 35 parti ve siyasi oluşum, AP seçimlerine girebilecek.

Köln'de 21 Şubat 2010'da kurulan BIG partisinin Genel Başkanı Haluk Yıldız, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez Avrupa seçimlerine katılacak olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız, "Şu anda 9 eyaletteki 40 şehirde mevcut yapımız var. 10 şehirde de belediye meclis üyelerimiz var. Haziran ayındaki seçim bizim 57. gireceğimiz seçim olacak. Şu ana kadar 9 eyalet seçimi, 1 federal meclis seçimi, 2 Avrupa Parlamentosu seçimine ve 40'tan fazla da yerel seçime katıldık." bilgisini verdi.

Parti olarak ana hedeflerinin Almanya'da yaşayanların hangi ırktan, meslekten, kültürden olursa olsun kimliklerini, değerlerini korumak ve haklarını elde etmelerini sağlamak olduğunu anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Almanya'nın anayasası güçlü ama maalesef bu anayasada da çifte standart uygulanıyor. Çifte vatandaşlık mesela çok geç verildi. Halbuki 40 millete verilmiş bir hak. Özellikle Türkiye'den gelen, en çok bu ülkenin belki yükünü taşıyan bir halka çok geç verilmesi. Bu da anayasanın gücünü değil de siyasi partilerin ne kadar anayasayı uygulamadığını gösteriyor. Halen İslam dini din olarak Almanya'da kabul edilmiyor. Dolayısıyla hak hukuk konusunda mahrum olanlar var. Bunların haklarını savunuyoruz."

Bu seçimlerdeki hedeflerini aktaran Yıldız, " İsrail'in zulmünü kınayıp Filistin'in Avrupa Parlamentosunda sözcüsü olmak, ırkçılıkla mücadele etmek ve ırkçılıkla mücadele kanunun çıkartılması için çaba sarf etmek istiyoruz." dedi.

Avrupa Parlamentosunda seçim barajı olmadığını ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan 16 yaşından büyüklerin oy kullanabildiğini anlatan Yıldız, seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

DAVA'dan yapılan açıklamada da Avrupa seçimlerine katılma izninin alınmasından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

DAVA'nın ilk engeli aştığını ve bir sonraki adım olan 2024 Avrupa seçimleri ile ikinci engeli aşmayı istediği belirtilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha demokratik haklarını kullanmaya ve Avrupa seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek istiyoruz. Avrupa seçimleri, Avrupa'nın geleceğinin şekillendirilmesine yardımcı olmak ve çıkarlarınızı Avrupa düzeyinde temsil edecek DAVA temsilcilerini seçmek için önemli bir fırsat sunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.