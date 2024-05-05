Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, Eskişehir'in Han ilçesinde tarımla uğraşarak çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor - Son Dakika
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Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, Eskişehir'in Han ilçesinde tarımla uğraşarak çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor

Almanya\'da çalışan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, Eskişehir\'in Han ilçesinde tarımla uğraşarak çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor

Almanya'da 40 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra memleketine dönen Kezban Kurnaz, Gökçekuyu Mahallesi'nde tarım yaparak ekolojik köy projesi kapsamında çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor. Kurnaz, kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinin başkanlığını üstlenerek üyelerle birlikte lavanta, baklagiller ve hayvansal ürünler yetiştiriyor.

05.05.2024 11:17
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Almanya'da 40 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'in Han ilçesine dönerek tarımla uğraşmaya başlayan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, ekolojik köy projesi kapsamında başkanlığını üstlendiği kooperatifle çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal Gökçekuyu Mahallesi'nde doğup büyüdükten sonra eşiyle 1973'te işçi olarak Almanya'ya giden Kurnaz, fabrikalarda çalışıp aile ekonomisine katkı verdi.

Eşi vefat ettikten sonra 2013'te Gökçekuyu'ya dönen 3 çocuk ve 6 torun sahibi Kurnaz, 5 dönümlük arazisinde nohuttan fasulyeye, biberden domatese, çilekten lavantaya kadar birçok ürün yetiştirmeye başladı.

Kurnaz, 2022 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği, Eskişehir Valiliğinin katkılarıyla hayata geçirilen "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" kapsamında kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığına seçildi.

Almanya'ya zaman zaman torunlarını görmek için giden Kurnaz, kooperatife üye 37 çiftinin, yetiştirdiği tarımsal ve hayvansal ürünlerden daha fazla gelir etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Lavanta fidesi diktiler, sera kurdular

Kezban Kurnaz, AA muhabirine, 18 yaşında evlendikten bir yıl sonra, fırında çalışan eşiyle Mahmudiye ilçesinde 6 sene yaşadıklarını, ardından Almanya'ya işçi olarak gittiklerini söyledi.

Almanya'da bir mutfakta aşçı yardımcısı olarak 4 sene, şalter üretilen fabrikada ise 20 yıl çalıştığını belirten Kurnaz, memleketine döndükten sonra eşinin babasından kalma 5 dönüm alanda ekip biçmeye başladığını anlattı.

Kurnaz, badem, elma fidanları ile lavanta fideleri diktiğini, toprağı işleyip damlama sulama sistemiyle çevirdiğini, nohut, fasulye gibi baklagiller ektiğini dile getirdi.

Kooperatife başkan seçilince üyelerle mahallelerinde fide diktiklerini kaydeden Kurnaz, şöyle devam etti:

"Yağından kolonyasına, sabununa kadar birçok lavanta ürünü ortaya çıkartacağız. Peynir, yoğurt, tarhana, erişte, bulgur, nohut, mercimek gibi ürünleri de kooperatif olarak satacağız. Arıcılığa başlayacağız. Lavanta balını da üreteceğiz. Çalışmaya çok hevesliyiz. Vatanıma gelmekten çok mutluyum. 300 metrekare alana da sera kurduk. Çalıştıktan sonra vatanımızdan güzel yer yok."

Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e teşekkür eden Kurnaz, çocuklarının Almanya'da iş sahibi olmasına rağmen Türkiye'ye dönmek istediğini aktardı.

Kurnaz, "Almanya'da fabrikada çalıştım ancak ülkemin toprağında vakit geçirmek benim için daha değerli. Toprağımda açlık ya da susuzluk aklıma bile gelmiyor. Almanya'dan döndüğüme asla pişman değilim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eskişehir, Almanya, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, Eskişehir'in Han ilçesinde tarımla uğraşarak çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, Eskişehir'in Han ilçesinde tarımla uğraşarak çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor - Son Dakika
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