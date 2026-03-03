Almanya'da AB Üyelerine Ayrımcılık

Almanya'da yapılan araştırma, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen insanların burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Alman hükümetinin Tübingen Üniversitesine sosyal medya aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçları Romanya ve Bulgaristan başta, diğer AB ülkelerinden gelenlerin Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Tübingen Üniversitesinden araştırma lideri Bernhard Boockmann, "Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü kendilerini hiçbir zaman dezavantajlı veya dışlanmış hissetmediklerini, yüzde 63'ü nadiren veya ara sıra, yüzde 14'ü ise sık sık veya çok sık hissettiklerini belirtti. Birçok AB vatandaşı, özellikle işleriyle ilgili pratik endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Federal Meclisin Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Natalie Pawlik???????, araştırma sonuçlarıyla ilgili ülkesinde örneğin yaşlı bakımında birçok kişinin, niteliklerinin tanınmaması nedeniyle yetenek seviyelerinin altında çalışmaya zorlandığı eleştirisinde bulundu.

Pawlik, AB vatandaşlarının entegrasyon ve dil kurslarına kabul yasağını eleştirerek, "Bunu hem entegrasyon politikası hem de sosyal politika açısından yanlış buluyorum çünkü dil, toplumumuzda sosyal katılımın ve yukarı doğru hareketliliğin anahtarı. Bu durum yaklaşık 130 bin kişiyi etkiliyor ve artık entegrasyon kurslarına erişimleri yok, bunların yaklaşık 37 bini AB vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.