Almanya'da AB Üyelerine Ayrımcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da AB Üyelerine Ayrımcılık

03.03.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan araştırma, AB vatandaşlarının ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Almanya'da yapılan araştırma, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen insanların burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Alman hükümetinin Tübingen Üniversitesine sosyal medya aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçları Romanya ve Bulgaristan başta, diğer AB ülkelerinden gelenlerin Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Tübingen Üniversitesinden araştırma lideri Bernhard Boockmann, "Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü kendilerini hiçbir zaman dezavantajlı veya dışlanmış hissetmediklerini, yüzde 63'ü nadiren veya ara sıra, yüzde 14'ü ise sık sık veya çok sık hissettiklerini belirtti. Birçok AB vatandaşı, özellikle işleriyle ilgili pratik endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Federal Meclisin Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Natalie Pawlik???????, araştırma sonuçlarıyla ilgili ülkesinde örneğin yaşlı bakımında birçok kişinin, niteliklerinin tanınmaması nedeniyle yetenek seviyelerinin altında çalışmaya zorlandığı eleştirisinde bulundu.

Pawlik, AB vatandaşlarının entegrasyon ve dil kurslarına kabul yasağını eleştirerek, "Bunu hem entegrasyon politikası hem de sosyal politika açısından yanlış buluyorum çünkü dil, toplumumuzda sosyal katılımın ve yukarı doğru hareketliliğin anahtarı. Bu durum yaklaşık 130 bin kişiyi etkiliyor ve artık entegrasyon kurslarına erişimleri yok, bunların yaklaşık 37 bini AB vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Almanya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AB Üyelerine Ayrımcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da AB Üyelerine Ayrımcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.