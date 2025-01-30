Almanya'da Antisemitizme Karşı Önerge Geçti - Son Dakika
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Almanya'da Antisemitizme Karşı Önerge Geçti

Federal Meclis, okullarda antisemitizmle mücadele için önergeyi kabul etti. Eğitimde Yahudi konularına yer verilecek.

30.01.2025 13:48
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Almanya'da, okullarda "Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele" önergesi Federal Meclis'ten geçti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından hazırlanan, "Okullarda ve üniversitelerde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına kararlılıkla karşı çıkın ve özgür söylem alanı sağlayın" başlığını taşıyan önerge Federal Meclis'te oylandı.

SPD, Yeşiller, CDU/CSU, FDP ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarıyla kabul edilen önergeye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi karşı çıktı. Sol Parti grubu ise çekimser kaldı.

Önergede, Alman hükümetinden antisemitizme ilişkin bilimsel araştırılmaları daha fazla desteklemesi, proje finansmanları verildiğinde Yahudilikle ilgili araştırmaların dikkate alınması, okul ve üniversitelerdeki antisemitizm ile ilgili bilgilerin toplanması ile Almanya'da, Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünyada İsrail bilim kurumlarının, boykot edilmesine karşı net duruş sergilemesi talep edildi.

Alman hükümetinin, eyalet yönetimleri ve ilgili eğitim kurumlarıyla antisemitik davranışlara karşı kararlılıkla harekete geçmesinin istendiği önergede, "Antisemitik davranışların sonuçları olmalıdır. Bu nedenle okullar ve üniversiteler, yasal imkanlarını tamamen kullanmaları konusunda desteklenmelidir." ifadesi kullandı.

Bunun "derslerden men etme veya ciddi durumlarda üniversiteden atılmayı da içerdiği" aktarılan önergede, gerektiğinde hükümetin bu konuda üniversite ve eyalet yönetimleriyle başka yasal tedbirler de alabileceği kaydedildi.

Önergede, okullarda da antisemitizmle mücadele edilmesi, derslerde Yahudi hayatına yer verilmesi ve Yahudi anma yerlerine gidilmesine ilişkin imkanların oluşturulması talep edildi.

Eyaletler Eğitim Bakanları Konferansı ile Almanya Rektörler Konferansı'nın, Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) antisemitizm tanımını benimsemesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanan önergede, "Boykot çağrıları, meşru görülmeme, dezenformasyon ve Yahudi devletinin şeytanlaştırılması da dahil olmak üzere İsrail ile ilgili antisemitizmi yayan grupların faaliyetlerinin engellenmesi." istendi.

Önergede, üniversitelerden antisemitizm olarak değerlendirilen olaylar ilgili suç duyurusunda bulunmaları ve eğitim kurumlarında Yahudi öğrencilerin rahat etmelerinin sağlanması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Antisemitizme Karşı Önerge Geçti - Son Dakika

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