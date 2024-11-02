Almanya'da Antisemitizmle Mücadele Önergesi - Son Dakika
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Almanya'da Antisemitizmle Mücadele Önergesi

Alman hükümeti, antisemitizmle mücadele için önerge üzerinde uzlaşmaya vardı ve somut tedbirler çağrısı yapıldı.

02.11.2024 23:46
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Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin meclis grupları, uzun süre tartışma konusu olan antisemitizmle mücadele önergesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Meclis gruplarının yaptığı ortak açıklamada, Holokost'tan dolayı Almanya'nın ülkedeki Yahudi yaşamının korunması konusunda özel bir sorumluluk taşıdığı belirtilerek, Holokost ve 7 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen antisemitizm saldırılarından dolayı 'Bir daha asla, şimdi Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek' başlığını taşıyan önerge üzerinde anlaşma sağlandığı" belirtildi.

Açıklamada, bu önergeyle ülkede "antisemitizmle etkin ve sürdürülebilir şekilde mücadele etmek için açık bir sinyal gönderildiği" ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, her türlü antisemitizmin kınandığı önergede hükümet ile yerel yönetimler, Yahudi nefretine karşı mücadelede somut tedbirler almaya çağırıldı.

Sanat ve kültür alanında antisemitizme yer verilmemesi gerektiği belirtilen önergede, "antisemitizmi yayan, İsrail'in var olma hakkını sorgulayan, İsrail'in boykot edilmesi çağrısında bulunan veya BDS'yi (Boykot, Tecrit Yaptırımlar Hareketi) aktif destekleyen örgüt ve projelerin finanse edilmemesine devam edilmesi" istendi.

Önergede, antisemitizm değerlendirmesinde Uluslararası Holokost Anma Birliğinin antisemitizm tanımının benimsenmesi talep edildi.

Okul ve üniversitelerde antisemitizm suçlarının cezalandırılmasında öğrencilerin derslerden ihraç edilmesi veya eğitim kurumlarından uzaklaştırılması gibi yaptırımların uygulanmasında federal hükümetin eyaletleri desteklemesi istenilen önergede, bu bağlamda yüksek okul yasalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Almanya'da Hamas'a getirilen faaliyet yasağının dışında başka örgüt ve derneklerin de incelenmesi ve yasaklanması talep edilen önergede, özellikle ceza hukuku ile ikamet, iltica ve vatandaşlık yasalarında antisemitizmle ilgili yasal boşlukların giderilmesi istendi.

İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğu ifade edilen önergede, hükümete, İsrail devletinin varlığını ve meşru güvenlik çıkarlarını Alman dış ve güvenlik politikasının temel bir ilkesi olarak aktif şekilde savunmaya devam etme ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm için çabaları yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Gelecek hafta meclis gündemine taşınacağı ve oylanacağı belirtilen önergenin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak siyasette etkisi olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Hükümet, Almanya, Son Dakika

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