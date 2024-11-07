Almanya'da Antisemitizmle Mücadele Önergesi Geçti

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDUU/CSU) partilerinin meclis gruplarının üzerinde anlaştığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin eleştirdiği "antisemitizmle mücadele önergesi", Federal Meclis'ten geçti.

Meclis'teki oylamada "Bir daha asla, şimdi Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek" başlıklı önerge SPD, Yeşiller, CDU ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. Oylamada "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi ret oyu kullanırken, Sol Parti çekimser kaldı.

"Yeşiller bile AfD'nin tutumunu benimsiyor"

Aşırı sağcı AfD Milletvekili Beatrix von Storch, oylama öncesi konuşmasında, AfD'nin önerilerini kabul eden partilerin, BDS'nin (Boykot, Tecrit Yaptırımlar Hareketi) yasağının incelenmesini talep ettiğini ancak bunun gereksiz olduğunu, çünkü AfD'nin bu yasağı getiren önergeyi çoktan meclise sunduğunu belirtti.

"Bazı Yeşilli partiler bile AfD'nin tutumunu benimsemeye başlamasına biz dönüm noktası olarak nitelendiriyoruz" diyen von Storch, AfD'nin bu önergenin uygulanmasını istediğini kaydetti.

Önergede neler var

Kabul edilen ve ülkede artan antisemitizm olaylarının kınandığı önergede, Holokost'tan dolayı Almanya'nın antisemitizmle mücadelede özel sorumluluğu bulunduğu belirtilerek, "Antisemitizme dikkat çekmeliyiz, ona karşı uyarıda bulunmalıyız, yüksek sesle ve görünür bir şekilde karşı durmalıyız." ifadesi kullanıldı.

Alman hükümetinin, Holokost anısını yaşatarak, anma yerlerini destekleyip yapılan eğitim çalışmalarını teşvik ederek Almanya'daki Yahudi yaşamını güçlendirmesi çağrısında bulunan önergede, antisemitizmi teşvik eden, İsrail'in varlık hakkını sorgulayan, İsrail'e boykot çağrısı yapan veya BDS hareketini aktif olarak destekleyen hiçbir örgüt ve projenin finanse edilmemesi gerektiği yönündeki meclis kararının teyit edildiği belirtildi.

Önergede, antisemitizm değerlendirmesinde Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) antisemitizm tanımının benimsenmesi ve bu tanımın ülkedeki düzenlemeler için de bir temel oluşturması istendi.

BDS hareketinin yasaklanmasının incelenmesi talep edilen önergede, kültür ve sanat alanında da antisemitizme yer verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Okul ve üniversitelerde antisemitizm suçlarının cezalandırılmasında öğrencilerin derslerden ihraç edilmesi veya eğitim kurumlarından uzaklaştırılması gibi yaptırımların uygulanmasında federal hükümetin eyaletleri desteklemesi istenilen önergede, bu bağlamda yüksek okul yasalarının gözden geçirilmesi istendi.

Önergede, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğu ifade edilerek, Alman hükümetine, İsrail'in varlığını ve meşru güvenlik çıkarlarını dış ve güvenlik politikasının temel ilkesi olarak aktif bir şekilde savunma ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Önergeye eleştiri

Aralarında bazı Yahudilerin de bulunduğu entelektüeller ve birçok sivil toplum kuruluşu önergeyi eleştirerek, bunun ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve bilim özgürlüğü gibi temel hakları ihlal edebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, IHRA'nın antisemitizm tanımının muğlak olduğuna dikkat çekiliyor ve bu tanım aracılığıyla İsrail hükümetini eleştirenlerin susturulmak istendiği vurgulanıyor.

Bu önergeyle kültür ve sanat alanındaki projelere sağlanan desteğin kesilebileceği belirtiliyor.