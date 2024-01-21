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Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: İki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: İki şüpheli gözaltına alındı

Almanya'nın Essen kentinde, Boşnaklara ait bir cami inşaatında çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu belirlendi. 18 ve 19 yaşlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olay yerinde çakmak ve gamalı haç buldu. Şüphelilerin aşırı sağcı gruplarla bağlantısı olabileceği düşünülüyor.

Almanya\'da cami inşaatını kundaklama girişimi: İki şüpheli gözaltına alındı
21.01.2024 - 14:43,
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Almanya'nın Essen kentinde, cami inşaatını kundaklama girişiminde bulunan iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Essen polisinden yapılan açıklamada, Karnap ilçesindeki Boşnaklara ait cami inşaatında 19 Ocak Cuma akşamı yangın çıktığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda, cami inşaatındaki yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlendiği, 18 ve 19 yaşlarında 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin, olay yerinde iki çakmak ve gamalı haç bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin, yasaklı aşırı sağcı gruplarla ilgisi olabileceği kaydedildi

Yangın nedeniyle cami inşaatında hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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