Almanya'da Cami ve Şehir Yönetimi Arasında Ezan Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Almanya'da Cami ve Şehir Yönetimi Arasında Ezan Protokolü İmzalandı

Almanya\'da Cami ve Şehir Yönetimi Arasında Ezan Protokolü İmzalandı

Almanya'nın Krefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi ile şehir yönetimi arasında her cuma vakti ezanın hoparlörden okunması için protokol imzalandı. Protokol, Müslümanların haklarını göz önünde bulundurarak, şehir sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde ezan okuma düzenlemelerini içeriyor. İmzalanan protokol, Almanya'da yaşayan Müslümanların topluma ait olduklarının bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

30.04.2024 14:05
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Almanya'nın Krefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi ile şehir yönetimi arasında her cuma vakti ezanın hoparlörden okunması için protokol imzalandı.

Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer'in makamında gerçekleşen imza töreninin ardından hoparlörden ilk ezanın 3 Mayıs Cuma günü okunacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Meyer, imza töreninde yaptığı konuşmada, diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanların da haklarını göz önünde bulundurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Krefeld'deki Müslüman cemaatler, şehir sakinleri, komşuları ve yerel yöneticilerle uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde, 55 ile maksimum 70 desibel arasında olacak şekilde ezan okuma protokolüne ortak mutabakat sağladık. Krefeld şehrindeki tüm camilerden artık dışarıdan ezan okunacak."

Krefeld DİTİB Yunus Emre Camisi Dernek Başkanı Adem Cankur, şehir yönetimi başta olmak üzere bu protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cankur, "Misafir işçi olarak geldik ama bu toplumun bir parçasıyız. Krefeldli Müslümanlar olarak tüm inançlara saygılı bir şekilde ve ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle buraya ait olduğumuzu hissettik. Umarız bütün şehirlerde bu uygulama hayata geçirilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cankur ayrıca, ilk ezanın okunacağı 3 Mayıs'ta Krefeld Belediye Başkan Meyer'in camilerini ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

İmza törenine, Krefeld DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, din görevlisi Arif Keskin ve Krefeld Müslümanlar Birliği Başkanı Tufan Ünal katıldı.

"Almanya'da yaşayan Müslümanların bu topluma ait olduklarının bir ifadesi"

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı yazılı açıklamada, her cuma vakti hoparlörden ezan okunması iznini sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Bu kararın hüsnükabulün göstergesi ve birlikte yaşama kültürüne önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Kuzey, imzalanan protokolün "Almanya'da uzun süredir yaşayan Müslümanların bu topluma ait olduklarının bir ifadesi" olduğunu aktardı.

Kuzey, Almanya'da anayasal haklar çerçevesinde ezanın dışarıdan okunmasının Müslümanların doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Bu protokolün diğer şehirlere de örnek olmasını temenni eden Kuzey, Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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