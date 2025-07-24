Almanya'da Diplomatlardan İsrail Politikasına Tepki - Son Dakika
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Almanya'da Diplomatlardan İsrail Politikasına Tepki

24.07.2025 16:29
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Almanya Dışişleri Bakanlığında diplomatlar, İsrail politikasına karşı rahatsızlık yaşadıklarını belirtiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığında görev yapan bazı diplomatların hükümetin İsrail politikasından rahatsız oldukları öne sürüldü.

Spiegel dergisinde "Dışişleri Bakanlığında ayaklanma" üst başlığıyla yer alan habere göre, Almanya'nın İsrail politikası diplomatlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Şu anda yaklaşık 130 diplomatın kurum içi sohbet grupları kurarak Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'dan İsrail'e karşı daha sert önlemler almasını talep ediyor.

Bakanlıktaki bazı çalışma odalarının kapılarında ve kantinde Gazze'ye destek veren afişler asılı bulunuyor.

Çoğu 30-40 yaşlarında ataşeler, danışmanlar, daire başkan yardımcıları raporlar hazırlıyor ancak karar alma süreçlerine dahil olmuyor.

Hiyerarşinin üst kademelerindeki yaşça büyük diplomatlar devletin çıkarlarını savunurken, genç diplomatlar ise Almanya'nın İsrail'e, Rusya ve Myanmar'daki askeri cuntaya davrandığından farklı davranmaması gerektiğini savunuyor.

Diplomatlardan bazıları, Almanya'nın İsrail'e silah desteğinin ileride hukuki sorumluluk doğurabileceğinden endişe ediyor.

Argümanlarını uluslararası hukuka dayandıran diplomatlar, Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve hatta soykırım işlendiğine karar verirse, "Almanya, Gazze'de kullanılan silahları tedarik ederek, koşulların tamamen farkında olarak, buna katkıda bulunduğu suçlamasıyla yüzleşmek zorunda kalacak." diye uyarıyor.

Mısır ve Pakistan gibi yerlerde büyükelçilik yapmış eski diplomat Martin Kobler, "Dışişleri Bakanlığında, devlet çıkarlarının Almanya'nın uluslararası hukuka bağlılığıyla asla çelişmemesi gerektiğine inanan diplomatların sayısı giderek artıyor." dedi.

Kobler, Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlarının "Almanya'nın AB üye ülkeleri arasında yalnızlaşmasını" endişe verici bulduğunu belirtti.

Geçen ay eski 13 büyükelçi Alman hükümetini "İsrail ile silah ihracatı ve askeri işbirliği konusunda daha kısıtlayıcı bir duruş" benimsemeye çağıran bir mektubu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, diplomatların tepkisini dile getirdiği sohbet grubunun varlığını doğrularken, Bakan Wadephul ile bu konuda bir görüşme yapılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Diplomatlardan İsrail Politikasına Tepki - Son Dakika

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