Almanya'da Gazze'den Çocukların Kabulü Tartışma Konusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da Gazze'den Çocukların Kabulü Tartışma Konusu

05.08.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da bazı belediyeler, Gazze'den travma geçiren çocukları kabul etmek için federal hükümete çağrıda bulundu.

??????? Almanya'da bazı belediyelerin, Gazze'den özellikle korumaya muhtaç veya travma geçirmiş çocukları kabul etmek istemesi tartışmalara yol açtı.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, kentteki Filistin ve Yahudi temsilcileriyle Gazze ve İsrail'den acil psikolojik ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 20 çocuğu kabul etmek istediklerini belirterek buna imkan sağlaması için federal hükümete çağrıda bulundu.

Bölgede insanların yaşadığı acıların Hannover'de birçok kişiyi etkilediğini ve bu girişimle, Hannover kentinde çocukları koruma altına alarak iyileşmelerine katkı sağlamak istediklerini belirten Onay, ülkedeki başka belediyelerin de bu uygulamaya katılabileceğini dile getirdi.

Onay'ın girişiminin ardından Düsseldorf Belediyesi de Gazze'den çocukları alabileceğini duyurdu.

Ancak Alman hükümeti, belediyelerin bu talebini yerine getirme konusunda isteksiz davranıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lars Harmsen, Berlin'de yaptığı açıklamada, bu tür girişimlerin uygulanabilirliğinin güvenlik durumu, ülke dışına çıkış imkanı ve diğer faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

Somut girişimlerin "sorumlu ortaklarla incelendiğini" aktaran Harmsen, ancak tıbbi yardımın yerinde ve bölgeye yakın sağlanması konusuna odaklandıklarını kaydetti.

Başbakanlık Müsteşarı Thorsen Frei da öncelikle yerinde yardım etmenin önemli olduğunu belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Milletvekili Alexander Hoffmann ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze'den çocukların ülkeye getirilmesine karşı çıkarak, "Hassas grupların kabulü konusunda öncelikle Arap komşu ülkeler sorumludur. Burada uluslararası toplumdan maddi ve lojistik destek sağlanabilir. Hamas'a karşı askeri eylemlerden sonra insanların geri dönebilmesi için insani yardımın Gazze'nin yakınında sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Hoffmann, Almanya'ya doğru bir göç hareketinin buna çözüm olmayacağını kaydetti.

İtalya ve Norveç örnek gösterildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Derya Türk-Nachbaur ise özel televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada, Gazze'den çocukların Almanya'ya getirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Türk-Nachbaur, Avrupa'daki bazı ülkelerin çocukları tahliye etme ve ağır yaralıları tedavi etme girişimleri bulunduğuna işaret ederek, "İtalya ve Norveç bize örnek oluyor. Bu girişime katılan başka birçok ülke var." dedi.

Almanya'da bu çocuklara yardım etmek için koşulların mevcut olduğunu aktaran Türk-Nachbaur, bu girişime katılarak Gazze'den çocukları kabul edebileceklerini belirtti.

Türk-Nachbaur, Almanya'nın, Ukrayna savaşı başladıktan sonra Ukraynalı çocukları iyi bir şekilde kabul ettiğini anımsattı.

Belediyelerden bakanlara mektup

Öte yandan Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Hannover, Düsseldorf, Bonn, Leipzig ve Kiel belediye başkanları Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'e mektup yazarak, çocukların kabul edilmesi için koşulların oluşturulmasını istedi.

Mektupta federal düzeyde bu insani yardıma imkan sağlayacak bir prosedüre ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, çocukları kabul etmek için organizasyon ve yasal koşulların hızlı bir şekilde sağlanması talebinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Hannover, Almanya, berlin, Güncel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Gazze'den Çocukların Kabulü Tartışma Konusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu
Sakarya’da günlerce yanan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Sakarya'da günlerce yanan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Sırbistan’da Futbol Maçında Yıldırım Düşmesi Sırbistan'da Futbol Maçında Yıldırım Düşmesi
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
16:41
Meclis’te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
23:00
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu
Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
22:51
Ozan Tufan kendisine ’’Kilolusun’’ diyenlere videolu cevap verdi
Ozan Tufan kendisine ''Kilolusun'' diyenlere videolu cevap verdi
22:48
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
22:46
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
22:24
Barcelona sezona bomba gibi girdi 3 maçta gol olup yağdılar
Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
22:16
Kaya Çilingiroğlu’nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
22:02
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı
Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı
21:25
Marmaray’da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
21:19
Kütahya’da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Kütahya'da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
21:15
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 17:58:13. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Gazze'den Çocukların Kabulü Tartışma Konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.