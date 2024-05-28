Almanya'da Geçen Yıl 200 Bin Kişi Vatandaşlık Aldı - Son Dakika
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Almanya'da Geçen Yıl 200 Bin Kişi Vatandaşlık Aldı

Almanya\'da Geçen Yıl 200 Bin Kişi Vatandaşlık Aldı

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 200 bin kişinin Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, 2023 yılında Almanya'da yaklaşık 200 bin 100 yabancının vatandaşlığa kabul edildiği ve bu rakamın 2000 yılından bu yana en yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlığa kabul edilenlerin 75 bininin Suriyelilerden oluştuğu ve Türklerin ise 10 bin 700 kişiyle ikinci sırada geldiği ifade edildi. Ayrıca, İsraillilerin Alman vatandaşlığına başvurularının da arttığı ve sadece bu yılın ilk 4 ayında 6 bin 869 İsraillinin müracaatta bulunduğu kaydedildi.

28.05.2024 11:47
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Almanya'da geçen yıl yaklaşık 200 bin kişinin Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Federal İstatistik Dairesi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, 2023 yılında Almanya'da yaklaşık 200 bin 100 yabancının vatandaşlığa kabul edildiği, bunun 2000 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

2023'te vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022 yılına göre yaklaşık 31 bin artış gösterdiği aktarılan açıklamada, geçen yıl 157 farklı milletten kişiye Alman vatandaşlığı verildiği, vatandaşlığa kabul edilenlerin 75 bininin Suriyelilerden oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'da yaşayan Türklerden Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının ise 10 bin 700 olduğu ve Suriyelilerden sonra ikinci sırada geldikleri kaydedildi.

Ancak Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısında 2022 yılına göre 3 bin 500 kişilik bir azalma görüldüğünün altı çizilen açıklamada, ülkede yaşayan Ukraynalılardan vatandaşlığa geçenlerin sayısının ise 5 bin 900 olduğu kaydedildi.

Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısında artış

Öte yandan, Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısının 7 Ekim'den sonra artış gösterdiği bildirildi.

Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) haberine göre, sadece bu yılın ilk 4 ayında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşı olmak için müracaatta bulundu.

2022 yılının tamamında vatandaşlık alan İsraillilerin sayısı 5 bin 670 iken, 2023'te 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da 3 yıl önce kabul edilen yasayla, Nasyonal Sosyalizm döneminde katledilen Yahudilerin hayatta kalan torunlarına vatandaşlığa geçiş kolaylığı sağlanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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