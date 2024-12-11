Almanya'da Güvenoyusu Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Güvenoyusu Talebi

Başbakan Scholz, erken genel seçim için meclisten güvenoyu talebinde bulundu.

11.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, resmi olarak meclisten güvenoyu talebinde bulunduğu duyuruldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Scholz, bugün Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvuruyu imzaladı.

Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas'a gönderdiği başvuruda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te yapılacak güven oylaması oturumu öncesinde mecliste açıklama yapmak istediğini belirtti.

Erken genel seçimin önünü açmak istiyorum

Almanya Başbakanı Scholz, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı'ndan güven oylaması yapılması talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bununla erken genel seçimlerin önünü açmak istiyorum. Pazartesi günü, başvurumla ilgili ayrıntılı gerekçelerimi açıklayacağım. Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı (Frank-Walter) Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." dedi.

Scholz, Steinmeier'in önerisini kabul etmesi durumunda 23 Şubat'ta seçimlerin düzenleneceğini ifade ederek, "Benim hedefim bu. Demokraside, gelecekteki politikanın gidişatını seçmenler belirler. Onlar önümüzdeki büyük konulara nasıl cevap verileceğine karar verir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güçlü bir ülkede yatırım yapılması için cesaretli olunmasını isteyen Scholz, "İstihdamı güvence altına alalım ve sanayimizi modernize edelim." dedi.

Başbakan Scholz, anayasanın yeni hükümet kurulana kadar Alman hükümetinin görevde kalmasını ve meclisin çalışmaya devem etmesini öngördüğüne işaret ederek, "Bu çok doğrudur çünkü hayat devam ediyor." dedi.

Ülkede istihdamı korumak ve vatandaşların yükünün hafifletilmesi için mevcut hükümetin aldığı kararların bulunduğunu ve bunların geciktirilmemesi gerektiğini ifade eden Scholz, çocuk yardımına, vergilere, toplumu taşıma desteğine ve enerji ücretlerine ilişkin düzenlemelere meclisin destek vermesini istedi.

Scholz milletvekillerine seslenerek, "Gelin vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket edelim." ifadesini kullandı.

6 Kasım'da koalisyon hükümeti dağılmıştı

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Scholz hükümetin dağılmasının ardından meclisten güven oyu isteyeceğini ve erken seçime gideceğini duyurmuştu.

Güven oyu süreci

Almanya'da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis'i feshetmesi Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor.

Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis'te güven oylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor.

Başbakan, güvenoyu alamadığında ayrıca Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde erken genel seçim yapılacak.

Başbakan güvenoyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek.

Ancak SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek.

En son 2005'te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti.???????

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Güvenoyusu Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Güvenoyusu Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.