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Almanya'da polis tarafından öldürülen Ertekin Özkan'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Almanya'da polis tarafından öldürülen Ertekin Özkan'ın cenazesi defnedildi

Almanya'nın Mannheim kentinde polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Ertekin Özkan'ın cenaze namazı kılındıktan sonra Mannheim mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu ve çok sayıda kişi katıldı. Özkan'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Polislerin resmi üniforma giymemesi dikkat çekti. Özkan'ın ölümü çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı ve güvenlik güçlerinin tutumu sert bir şekilde eleştirildi.

Almanya\'da polis tarafından öldürülen Ertekin Özkan\'ın cenazesi defnedildi
02.01.2024 - 17:43,
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Almanya'nın Mannheim kentinde 23 Aralık 2023 tarihinde polisin ateş açarak öldürdüğü Ertekin Özkan, Mannheim mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Elinde bıçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Özkan'ın cenaze namazına Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Özkan, Mannheim mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Özkan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene katılan polislerin resmi üniforma giymediği gözlendi.

Polislere tepki

Ertekin Özkan'ın polis kurşunuyla öldürülmesi ailesi başta olmak üzere çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çevre sakinleri, Özkan'ı öldüren polislere tepki göstererek protesto etmiş ve güvenlik güçlerinin tutumunu sert bir dille eleştirmişti.

Kaynak: AA
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Mannheim, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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