Almanya\'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı. Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.