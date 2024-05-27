Almanya\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli Türkiye\'de yakalandı

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Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "kırmızı bülten"le aranan şüpheli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Alman vatandaşı A.B'nin ilçede olduğunu belirledi.

Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İlgili birimlerle sınır dışı işlemlerine başlanılan şüphelinin, 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.