Almanya'da yapılan ankete göre halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor - Son Dakika
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Almanya'da yapılan ankete göre halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 69'u, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını belirtti. Saldırıları haklı bulanların oranı ise yüzde 18'de kaldı. Ankete katılanların yüzde 87'si, Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç tedarikini iyileştirmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını istedi.

23.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 69'u, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.

Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 18'de kalırken, katılımcıların yüzde 13'ü "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 87'si, Batılı ülkelerce, Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç tedarikini iyileştirmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını, yüzde 7'si ise baskı yapılmamasını istedi.

Kaynak: AA

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