Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.
Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 69'u, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.
Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 18'de kalırken, katılımcıların yüzde 13'ü "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Ankete katılanların yüzde 87'si, Batılı ülkelerce, Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç tedarikini iyileştirmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını, yüzde 7'si ise baskı yapılmamasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da yapılan ankete göre halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinden alıkonulan Filistinli Abir Gubn, İsrail askerleri tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve paralarının çalındığını söyledi. Gubn, yaşadığı zorlukları anlattı ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı süreci detaylandırdı. İsrail askerlerinin çıplak arama, işkence ve sözlü taciz gibi kötü muamelelere maruz kaldığını belirten Gubn, ayrıca askerlerin takılarını ve parasını çaldığını ifade etti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay yolu Karakova mevkiinde meydana geldi. Ahmet Düz yönetimindeki otomobil köprü bariyerine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, Grand Theft Auto VI'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir. Şu anda oyunun 2025 İlkbaharında çıkması hedefleniyor, ancak kaynaklar 2025 sonbahar çıkışının daha olası olduğunu belirtiyor.
Slovakya'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Seçimde 9 aday yarışıyor ve sonuçlar yarın açıklanacak. Adaylar arasında Parlamento Başkanı Peter Pellegrini ve eski Dışişleri Bakanı İvan Korcok öne çıkıyor. Seçimlerin ikinci turu ise 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile merkez, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi ve kadın çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında 4 bin 200 adet yerli çeşit enginar fidesi 10 kadın çiftçiye dağıtıldı.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yolların kısa sürede açılması için çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?