Almanya'dan İran'a İdam Tepkisi - Son Dakika
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Almanya'dan İran'a İdam Tepkisi

Almanya, İran'ın Cemşid Şarmehd'i idam etmesini kınadı, insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

29.10.2024 13:17
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Almanya, İran'ın, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etmesine sert tepki gösterdi.

Başbakan Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e kendisine yöneltilen suçlamalara karşı mahkemede kendisini savunma fırsatı dahi verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Şansölye ayrıca Alman hükümetinin Şarmehd için defalarca yoğun çaba sarf ettiğini de belirterek, Şarmehd'in ailesine taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı yazılı açıklamada, Cemşid Şarmehd'in idam edilmesini kınadı ve bunu insan hakları ve uluslararası normların ağır bir ihlali olarak nitelendirdi.

Baerbock, Şarmehd için Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir ekibin Tahran'a gönderilmesi de dahil olmak üzere defalarca diplomatik girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Cemşid Şarmehd'in idamının "Tahran'da ne kadar insanlık dışı bir rejimin iktidarda olduğunu" bir kez daha gösterdiği yorumunu yapan Alman Dışişleri Bakanı, "Gençlerini, kendi halkını ve yabancı uyrukluları ölümle cezalandıran bir rejim. Bu durum, yeni hükümet döneminde de İran'da hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizmektedir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ağır sonuçları olacağını Tahran'a defalarca açıkça ifade ettiklerini de dile getirdi.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlandı

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan İran'a İdam Tepkisi - Son Dakika

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