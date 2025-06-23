Almanya'dan İran'a Müzakere Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın, ABD ile doğrudan görüşmeler yapması için hazır olması gerektiğini söyledi.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Wadephul, ihtilafın çözümü için gerçek bir ön koşulun İran'ın ABD ile doğrudan müzakere etmeye hazır olması olduğunu söyledi.

Wadephul, İran'ın, nükleer silahlanmasını dünyanın kabul etmeyeceğini anlaması gerektiğini dile getirdi.

Nükleer silahların sınırlandırılması konusunda tüm ülkelerin çıkarı olduğunu vurgulayan Wadephul, bunun görüşmelerde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Wadephul, "Müzakere edilmiş çözüme ihtiyacımız var. Bu her zamankinden daha acil ve İran'ın, ABD ile doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

E3 ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere) olarak ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını belirten Wadephul, E3 olarak müzakerelere hazır olduklarını kaydetti.

Almanya, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına karşı

Wadephul, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Gazze konusunun da ele alınması gerektiğini belirterek, "İnsani durum hala kabul edilemez. İsrail ile görüşmelerimizin konusu da budur." dedi.

AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alması taleplerine de değinen Wadephul, "Alman hükümeti, AB'nin İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması gerektiği görüşünde değildir. İsrail ile iyi ilişkilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Wadephul, bu konuda daha fazla resmi görüşmeler yapılmamasını tavsiye ederek, "Bu ortaklık anlaşmasına ihtiyacımız var ve bunu hiçbir şekilde sorgulamamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki duruma da değinen Wadephul, "AB, Suriye politikasını yeniden düzenleyecek. Almanya bunun için güçlü çaba sarf etti." dedi.

Wadephul, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve Almanya-Suriye Ekonomi Konseyi oluşturulmasını kararlaştırdıklarını anımsatarak, "Suriye'nin hem ekonomik hem de siyasi olarak iyi bir gelişme göstermesinde çıkarımız var." ifadesini kullandı.