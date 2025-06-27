Almanya'dan İran'a Nükleer Çağrı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a, nükleer programına ilişkin ihtilafı tırmandırmama ve müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

Merz, başkent Berlin'de Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tahran'ın nükleer silahlanma arayışının yeterince soruna yol açtığını savunan Merz, "İran, nükleer programı konusundaki ihtilafı daha fazla tırmandırmamalı ve müzakere masasına oturmalı." dedi.

Merz, Almanya olarak bölgedeki durumu istikrarlı hale getirmek için katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Merz, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini, bu konuda NATO ve Avrupa Liderler Zirvesi'nde mutabık kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Merz, Avrupa Birliği (AB) olarak Rusya'ya yönelik yaptırımları da artıracaklarının altını çizdi.

Avusturya Başbakanı Stocker da İsrail ile İran arasındaki ateşkesin diplomasi için bir ilk adım olduğunu belirterek, "Bu fırsat heba edilmelidir." ifadesini kullandı.

Stocker, İran'ın nükleer programının uzun süredir endişe kaynağı olduğunu dile getirerek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği devam etmeli, sonlandırılmamalı." şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Stocker, konuya ilişkin diplomatik çözümün bulunması gerektiğini kaydetti.