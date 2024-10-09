Almanya'dan İran Konsolosluklarına Kapatma Talebi

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Almanya'da Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, Orta Doğu'da bölgesel güvenliği tehdit edenleri desteklediği ve İsrail topraklarına füze saldırılarında bulunduğu gerekçesiyle ülkede İran'ın başkonsolosluklarının kapatılmasını talep etti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Rhein, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a mektup yazdı.

Rhein, mektubunda, "İran şüphesiz uzun zamandır bölgesel güvenliği tehdit eden bir terör politikasının en güçlü destekçilerinden biri olmuştur, özellikle de İsrail açısından." ifadesini kullandı.

Almanya'nın İsrail'in güvenliğini ve özgürlüğünü korumaya ilişkin taahhütte bulunduğuna işaret eden Rhein, "Bunun ışığında ve İran'ın İsrail topraklarına yaptığı son yoğun füze saldırılarını da göz önünde bulundurup, Frankfurt'taki temsilcilikten başlayarak Almanya'da İran'ın tüm başkonsolosluklarını kapatmayı incelemenizi rica ediyorum." talebinde bulundu.

Hessen Eyaleti Başbakanı Rhein, İran yönetiminin konsolosluk temsilcilerinin çalışma amaçlı ve misafir olarak Almanya'da bulunmalarını "tahammül edilemez" olduğunu belirterek, bu kişilerin, İran'ın siyasetini Almanya'da meşrulaştırmak için görevlendirildiğini savundu.

İran'ın Almanya'da, Berlin'deki Büyükelçiliğinin yanı sıra Hamburg, Frankfurt ve Münih şehirlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.