Almanya'dan İsrail'e Gazze için Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Almanya'dan İsrail'e Gazze için Yardım Çağrısı

29.07.2025 16:52
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Başbakan Merz, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için İsrail'i hızla harekete geçmeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'de felaket seviyede bulunan insani durumu hızlı şekilde iyileştirmesi ve acı çeken halka insani yardımları ulaştırması gerektiğini bildirdi.

Merz, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği Ürdün Kralı 2. Abdullah ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasında 70 yılı aşkın süredir gelişen özel ortaklık olduğuna değinen Merz, bölgedeki çalışmalarından dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Friedrich Merz, Almanya'nın hedefinin İsrail ve bölgedeki tüm insanlar için barış ve güvenlik olduğunu belirterek, müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli çözüme vurgu yaptı.

Filistin devletinin resmen tanınması konusuna ilişkin Merz, "Ancak şu anda Filistin devletinin tanınmasını doğru bir adım olarak görmüyoruz. Bu, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olabilir. Bu bakımdan Federal Hükümet, kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Merz, öncelikle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merz, "İsrail, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu hızlı ve kararlı şekilde iyileştirmelidir. Acı çeken sivil halka insani ve acil olarak gerekli yardımlar ulaştırılmalıdır." diye konuştu.

Bu kapsamda İsrail hükümetince atılan ilk adımı olumlu karşıladıklarını ifade eden Merz, ancak daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Merz, geçici ateşkesin kalıcı ateşkese ve kalıcı barışa dönüşebilmesi için Gazze'de sürdürülebilir siyasi perspektife ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gazze'ye insani yardım malzemelerinin havadan atılması konusunda Ürdün'le çalışıldığını belirten Merz, bunun insani yardım açısından küçük katkı ancak önemli sinyal niteliğinde olduğunu vurguladı.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısının yapıldığı 20'den fazla ülkenin imza attığı ortak açıklamayı Almanya'nın neden imzalamadığı sorusuna Merz, 25 Temmuz'da İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri olarak ortak açıklama yaptıklarını hatırlatarak yanıtladı.

Merz, E3 olarak yaptıkları ortak açıklamanın, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin İsrail hükümetine yönelttiği taleplerden farklı olmadığını belirtti.

Başbakan Merz, "Muhtemelen Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarından gelecek hafta perşembe günü İsrail'e birlikte gitmelerini ve bu 3 hükümetin pozisyonunu sunmalarını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Gazze için Yardım Çağrısı - Son Dakika

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