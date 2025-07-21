Almanya'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze'deki insani durumla ilgili derin endişelerini iletti.

Bakan Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonla görüşmesine ilişkin X'teki hesabından açıklamada bulundu.

Wadephul, "Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının tırmanması ışığında, felaket boyutundaki insani durumla ilgili en derin endişelerimi dile getirdim." ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'i insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırması ve Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmaları uygulama çağrısında da bulunduğunu aktardı.

Wadephul, İsrailli mevkidaşıyla Suriye'deki huzursuzluğun komşu ülkelere yayılmasını önlemek için ateşkesin artık istikrara kavuşturulması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Alman Bakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tüm aktörleri silahlarını susturmaya çağırarak, şiddet sarmalının sona ermesi gerektiğini kaydetti.