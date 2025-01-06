Almanya'dan İsrail'e Tedavi Çağrısı

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Almanya'da hükümet, İsrail ordusu tarafından alıkonulan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye için İsrail'den uluslararası standartlara uygun tedavi ve hukuki desteğe erişim çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye için (İsrail'den) uluslararası standartlara uygun tedavi, Kızılhaç'a ve hukuki desteğe erişim talep ediyoruz." dedi.

Wagner, Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından alıkonulduğu, bu nedenle Alman hükümetinin serbest bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınarak "Az önce ne istediğimizi söyledim ve bunlar istediğimiz 3 nokta. Ne istediğimizi söyledim." diye konuştu.

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024'te, Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.