Almanya'dan İsrail'e UNRWA Uyarısı

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Almanya, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından derin kaygı duyduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın, Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve bölgedeki Filistinli mültecilere temel ve hayat kurtaran insani yardım ve temel hizmetler sağladığı hatırlatıldı.

UNRWA'nın çalışmalarına son verilmesi halinde Gazze'de hayati önem taşıyan insani yardım sürecinin çökmenin eşiğine geleceğinin belirtildiği açıklamada, "Gazze'de halihazırda 2,2 milyon insan dramatik bir acil durum yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 86'sı akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 50 bin çocuğun eğitimi tehdit altındayken, Gazze'de yüz binlerce çocuğun eğitim umudu yok. On binlerce insanın sağlık hizmetleri de tehlikeye girecek." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin UNRWA'nın BM Genel Kurulu'nun verdiği görevi yerine getirmeye devam etmesini sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla, UNRWA, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere hayat kurtaran insani yardım sağlamaya, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerine devam edebilmelidir. Tıpkı İsrail halkı gibi Filistinlilerin de kendilerine ait bir devlette güvenlik ve onur içinde yaşama hakları vardır."