Almanya'dan İsrail'e Yaptırım Desteği

23.03.2026 17:49
Almanya, İsraillilere yönelik AB yaptırımlarını desteklediğini vurguladı ve endişelerini dile getirdi.

Almanya, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan ve toprakları gasbeden İsraillilere yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarına desteğini bir kez daha vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Giese, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, Filistinlilere şiddet uygulayan "İsrailli yerleşimcilere" yönelik AB yaptırımlarını desteklediğini ancak kararın Brüksel'de alınacağına dikkati çekti.

Giese, isim vermeden bu tür yaptırımları engelleyen bir AB üyesi ülke olduğuna işaret ederek, "Bu konuda da, diğer birçok konuda olduğu gibi, bir üye devletin engellemesi var ve bu yüzden ilerleme kaydedemiyoruz, ancak hükümetin bu konudaki isteği çok, çok net." dedi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere tepki gösteren Giese, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar tarafından sert bir şekilde eleştirdiği Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert'i savundu.

Giese, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü belirterek, bu konuda bakanlığın Seibert'e tam desteğini ifade ettiğini açıkladı.

Ayrıca Giese, Wadephul'un görüşmede, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine karşı daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiği yönündeki Alman pozisyonunu hatırlattı.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius ise Batı Şeria'daki durumla ilgili ülkesinin endişesini dile getirdi ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Filistinli yetkililerin verilerine göre, sadece şubat ayında yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi ve 7 Filistinliyi öldürdü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

