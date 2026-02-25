Almanya'dan Macaristan'a Sert Eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddeden ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan'ın bu tutumuyla kendi özgürlük mücadelesine ihanet ettiğini söyledi.

Wadephul, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın Ukrayna kredisini bloke etme tehdidine tepki göstererek, "Macaristan'ın davranışından hala sarsıldığımı söyleyebilirim. Kendi özgürlük mücadelesine ihanet ediyor." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın davranışını eleştirerek, Macarların Demir Perde'yi ilk kesenler olduğunu ve sınırda sembol haline gelen "kahvaltı"dan faydalandığını aktaran Wadephul, "Tarihi mirasının ayaklar altına alınmasını izlemek korkutucu. Bu yol hazırlandı, kararlaştırıldı ve şimdi engellenmemeli." dedi.

Macaristan ile tartışmalı bir anlaşmazlıkta olduklarını belirten Wadephul, "Macaristan, kendi davranışıyla çelişkiye düşüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dışişleri bakanının şu anda engellediği bu yolu tam olarak onaylamıştı. Macaristan bu çelişkiyi açıklayamıyor." ifadelerini kullandı.

Wadephul, bu tutarsızlığın boru hattıyla ilgisi olmadığını belirterek, Macaristan'dan AB kredisinin kullanışlı hale getirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere değinen Wadephul, her türlü diplomatik ve askeri gerilimin yükselmesinden kaçınmanın doğru ve gerekli olduğunu ve Almanya'nın bunu desteklediğini söyledi.

Cenevre'deki müzakerelerin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın (E3) İran ile yaptığı müzakere hedefiyle aynı olduğunu belirten Wadephul, hedeflerinin nükleer silahın rejimin eline geçmesini önlemek, balistik füze programını durdurmak ve İran'ın istikrarı bozan bölgesel politikasını sınırlamak olduğunu savundu.

Wadephul, Tahran'ın durumu soğukkanlılıkla analiz ederek ABD'ye yaklaşması gerektiğini vurgulayıp, "Bu, Avrupa'nın da beklentisidir, çünkü durum bizi de tehdit ediyor. İran, Hamas, Hizbullah ve Husilere verdiği desteği bırakmalıdır. Bunu özellikle İsrail'in güvenliğinden sorumlu olan Almanya Dışişleri Bakanı olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm bunların İran hükümetine uzun süredir ilettikleri ancak yeterli uzlaşma görmedikleri konular olduğunu aktaran Wadephul, Tahran'ın artık taviz verme ve uluslararası toplumda daha yapıcı bir rol üstlenme zamanının geldiğini fark etmesini ve Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Belçika'dan Macaristan'a tutumunu gözden geçirme çağrısı

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ise Macaristan'ın taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Macaristan'ı buna sadık kalmak için tutumunu bir kez daha gözden geçirmeye çağırdı.

Macaristan'da 12 Nisan'daki parlamento seçimlerine işaret eden Prevot, "Hepimiz seçimlerin zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Bunu biz de defalarca yaşıyoruz. Ancak bu durumdan yola çıkarak, savaş durumunda Ukrayna'nın ve halkının kaderini ve ihtiyaçlarını rehin almak bana bir kırmızı çizgi gibi geliyor." dedi.

Macaristan'ın, diğer üye devletlerin sabrının hızla tükenmekte ve yok olmakta olduğunu anlaması gerektiğini düşündüğünü aktaran Prevot, işbirliği yapmak istemeyen ülkelere şantaj veya tehdit yoluyla baskı uygulanamayacağını bunun AB'nin temel ilkesi olduğunu kaydetti.

Maxim Prevot İran konusuna da değinerek, bölgedeki her türlü istikrarsızlığın önlenmesi konusundaki endişeleri paylaştığını söyledi.

İran'ın bölgede istikrarsızlık yaratan rolünü sürdürmesini önlemenin önemli olduğunu vurgulayan Prevot, bunun domino etkisiyle bölgede yaşayan tüm halklar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İran halkının, özgürlüklerden ve haklardan yararlanma hakkına sahip olduğunu ve bunun haklı bir talep olduğunu dile getiren Prevot, "Bu nedenle, ABD'nin ve E3 ülkelerinin aldığı önlemler ve Almanya'nın bu konuda oynadığı önemli rol sayesinde, mümkün olan en kısa sürede somut sonuçlar elde edebileceğimizi umuyorum." dedi.