Almanya'dan Macaristan'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Macaristan'a Sert Eleştiri

25.02.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı, Macaristan'ın Ukrayna kredisini bloke etme tutumunu eleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddeden ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan'ın bu tutumuyla kendi özgürlük mücadelesine ihanet ettiğini söyledi.

Wadephul, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın Ukrayna kredisini bloke etme tehdidine tepki göstererek, "Macaristan'ın davranışından hala sarsıldığımı söyleyebilirim. Kendi özgürlük mücadelesine ihanet ediyor." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın davranışını eleştirerek, Macarların Demir Perde'yi ilk kesenler olduğunu ve sınırda sembol haline gelen "kahvaltı"dan faydalandığını aktaran Wadephul, "Tarihi mirasının ayaklar altına alınmasını izlemek korkutucu. Bu yol hazırlandı, kararlaştırıldı ve şimdi engellenmemeli." dedi.

Macaristan ile tartışmalı bir anlaşmazlıkta olduklarını belirten Wadephul, "Macaristan, kendi davranışıyla çelişkiye düşüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dışişleri bakanının şu anda engellediği bu yolu tam olarak onaylamıştı. Macaristan bu çelişkiyi açıklayamıyor." ifadelerini kullandı.

Wadephul, bu tutarsızlığın boru hattıyla ilgisi olmadığını belirterek, Macaristan'dan AB kredisinin kullanışlı hale getirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere değinen Wadephul, her türlü diplomatik ve askeri gerilimin yükselmesinden kaçınmanın doğru ve gerekli olduğunu ve Almanya'nın bunu desteklediğini söyledi.

Cenevre'deki müzakerelerin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın (E3) İran ile yaptığı müzakere hedefiyle aynı olduğunu belirten Wadephul, hedeflerinin nükleer silahın rejimin eline geçmesini önlemek, balistik füze programını durdurmak ve İran'ın istikrarı bozan bölgesel politikasını sınırlamak olduğunu savundu.

Wadephul, Tahran'ın durumu soğukkanlılıkla analiz ederek ABD'ye yaklaşması gerektiğini vurgulayıp, "Bu, Avrupa'nın da beklentisidir, çünkü durum bizi de tehdit ediyor. İran, Hamas, Hizbullah ve Husilere verdiği desteği bırakmalıdır. Bunu özellikle İsrail'in güvenliğinden sorumlu olan Almanya Dışişleri Bakanı olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm bunların İran hükümetine uzun süredir ilettikleri ancak yeterli uzlaşma görmedikleri konular olduğunu aktaran Wadephul, Tahran'ın artık taviz verme ve uluslararası toplumda daha yapıcı bir rol üstlenme zamanının geldiğini fark etmesini ve Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Belçika'dan Macaristan'a tutumunu gözden geçirme çağrısı

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ise Macaristan'ın taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Macaristan'ı buna sadık kalmak için tutumunu bir kez daha gözden geçirmeye çağırdı.

Macaristan'da 12 Nisan'daki parlamento seçimlerine işaret eden Prevot, "Hepimiz seçimlerin zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Bunu biz de defalarca yaşıyoruz. Ancak bu durumdan yola çıkarak, savaş durumunda Ukrayna'nın ve halkının kaderini ve ihtiyaçlarını rehin almak bana bir kırmızı çizgi gibi geliyor." dedi.

Macaristan'ın, diğer üye devletlerin sabrının hızla tükenmekte ve yok olmakta olduğunu anlaması gerektiğini düşündüğünü aktaran Prevot, işbirliği yapmak istemeyen ülkelere şantaj veya tehdit yoluyla baskı uygulanamayacağını bunun AB'nin temel ilkesi olduğunu kaydetti.

Maxim Prevot İran konusuna da değinerek, bölgedeki her türlü istikrarsızlığın önlenmesi konusundaki endişeleri paylaştığını söyledi.

İran'ın bölgede istikrarsızlık yaratan rolünü sürdürmesini önlemenin önemli olduğunu vurgulayan Prevot, bunun domino etkisiyle bölgede yaşayan tüm halklar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İran halkının, özgürlüklerden ve haklardan yararlanma hakkına sahip olduğunu ve bunun haklı bir talep olduğunu dile getiren Prevot, "Bu nedenle, ABD'nin ve E3 ülkelerinin aldığı önlemler ve Almanya'nın bu konuda oynadığı önemli rol sayesinde, mümkün olan en kısa sürede somut sonuçlar elde edebileceğimizi umuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Macaristan, Diplomasi, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Macaristan'a Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:00:27. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan Macaristan'a Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.