Almanya'dan Rusya ve İran'a Suriye Tepkisi - Son Dakika
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Almanya'dan Rusya ve İran'a Suriye Tepkisi

Almanya, Rusya ve İran'ın Suriye'deki müdahalelerinden büyük endişe duyuyor, durumu izliyor.

06.12.2024 21:46
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Rusya ve İran'ın Suriye'ye müdahalesinden endişe duyduklarını söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Fischer, İran destekli milislerin Suriye'deki faaliyetlerini ve Rusya'nın rejim karşıtı güçleri hedef alan hava saldırılarını eleştirerek, "Rusya'nın hava saldırıları gibi yabancı devletlerin müdahalelerini büyük bir endişeyle izliyoruz. İran'a yakın milisler tarafından rejimin takviye edildiğine dair haberler de son derece endişe vericidir." dedi.

Fischer, ülkesinin müttefikleriyle koordinasyon halinde durumu yakından izlediğini ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un mevkidaşı Hakan Fidan da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Fischer, " Türkiye'nin mevcut krizle başa çıkmada kesinlikle merkezi bir rolü var çünkü öncelikle Suriye ile ortak bir sınırı var ve ikinci olarak Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor." diye konuştu.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözümü desteklediğinin altını çizen Fischer, çatışmaların tırmanması nedeniyle olası yeni mülteci hareketlerine ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Sivillerin ve sivil altyapının korunmasının hayati önem taşıdığını kaydeden Fischer, insani yardıma erişimin kesintiye uğramaması ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınmasının gerektiğini vurguladı.

Fischer, Suriye rejiminin savaş suçları ve insan hakları ihlalleri geçmişine dikkati çekerek, "Esed, elbette geçmişte hiçbir şeyden çekinmemiş ve kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir rejime liderlik ediyor. (Rejimin) hala kimyasal silahlara sahip olduğundan şüpheleniyoruz. Esed, acımasız bir kitle katilidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Rusya ve İran'a Suriye Tepkisi - Son Dakika

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