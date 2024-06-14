Almanya Dışişleri Bakanı: AB Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını sürdürmeli

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, Finlandiya'nın Porvoo kentinde Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Alman haber ajansı DPA'nin haberine göre Baerbock burada yaptığı açıklamada AB'nin Rusya'ya karşı planladığı yeni yaptırımların hızla kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

"AB olarak Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını sürdürmemiz gerektiği Alman hükümeti için nettir." diyen Baerbock, bundan dolayı Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın (Rusya'ya yönelik) yaptırım paketi konusunda ortak bir sonuca varılmasını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Baerbock, Rusya'nın yaptırımları delmesine karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi.

Özellikle Belarus'a dikkati çeken Baerbock, Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkeler için bu konunun önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Almanya Başbakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında Rusya'ya yönelik planlanan yeni yaptırım paketi konusunda görüş ayrılığı bulunduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Başbakanlığın Rusya'ya yönelik yaptırım paketine yönelik çekincelerini sorunlu bulduğu ve söz konusu durumun olumsuzluk görüntüsüne neden olduğu iddia edildi.

DPA'nın haberine göre Almanya, AB'nin Rusya yönelik yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi engelliyor.

Brüksel'deki diplomatlara dayandırılan haberde, Almanya'nın çekinceleri ve değişiklik talepleri yaptırım planlarının ilerlenememesinde temel nedenlerden biri olduğu ifade edildi.

Bir AB yetkilisinin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını geçmişte sürekli geciktirmesine atıfta bulunarak, "son zamanlarda Almanya'nın yeni Macaristan gibi hissedildiğini söylediği" aktartıldı.???????