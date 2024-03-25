Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonuna karşı çıktı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik kara operasyonuna bir kez daha karşı çıktı.

Baerbock, Kahire'den İsrail'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırı olmamalı. İnsanların buhar olup uçacağı yok." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun felaket boyutunda olduğunu göz önünde bulundurarak, hava ve deniz yoluyla yapılan yardımların sadece küçük bir katkı sağlayabildiğini vurgulayan Baerbock, İsrail hükümetinin gıda ve suya erişimin yanı sıra güvenli kaçış yollarını da garanti altına almakla yükümlü olduğuna dikkati çekti.

Baerbock, şu anki ihtiyacın daha çok sınır kapısı ve kara yolunun açılması olduğunu belirtti.

İsrail'i askeri ile sivil hedefler arasında yeterince güçlü bir ayrım yapmamakla suçlayan Baerbock, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken hiçbir esir serbest bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Baerbock'un Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, yarın da İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşecek.