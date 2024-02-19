Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze'de insani ara verilmesi hayati önem taşıyor - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze'de insani ara verilmesi hayati önem taşıyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze\'de insani ara verilmesi hayati önem taşıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki çatışmalarda insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Baerbock, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların korunması, gıda ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bölgede şiddetin yayılmasını önlemek istediklerini ve aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı yaptırım önlemleri üzerinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Ukrayna'nın yanında olduklarını ve Rusya'ya karşı başka yaptırımlar uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

19.02.2024 13:49
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de çatışmalarda insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Orta Doğu'daki durumun da ele alınacağını aktaran Baerbock, Gazze'deki insanların daha iyi korunması, onlara gıda ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, "Bundan dolayı çatışmalara insani ara verilmesi hayati önem taşıyor." diyerek, bu konuda baskı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Aynı zamanda şiddetin bölgede yayılmasını önlemek istediklerine işaret eden Baerbock, özellikle Batı Şeria'ya bakıldığında gerilimin giderek arttığının görüldüğünü vurguladı.

Baerbock, "Bu nedenle özellikle aşırılık yanlısı yerleşimcilerin tutumunun yorumsuz bırakılamayacağını çoğu kez dile getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda da yaptırım önlemleri üzerinde çalışmanın önemine dikkati çeken Baerbock, bunun açık bir yasa ihlali olduğunu ve AB'nin buna kayıtsız kalınmasına izin vermeyeceğinin aşırılık yanlısı yerleşimcilere net şekilde ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Baerbock, yaklaşık 2 yıldan beri devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinerek, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece bu ülkenin yanında duracaklarını yineledi.

Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da uygulanmasından yana olduğunu belirten Baerbock, şu anda özellikle insansız hava araçları konusunda 13. yaptırım paketini kabul etme sürecinde olduklarını ve yakında bu konuda karar alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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