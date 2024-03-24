Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapıları acilen açılmalı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapıları acilen açılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerektiğini söyledi. Baerbock, İsrail'in güvenliği konusundaki sorumluluklarının arkasında olduklarını vurgulayarak, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini belirtti.

24.03.2024 18:23  Güncelleme: 18:24
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerektiğini söyledi.

Bakan Baerbock, Mısır'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor." dedi.

Ek sınır kapısı açılması için uluslararası ortaklarla çaba harcadıklarını ifade eden Baerbock, "İnsanların her şeye ihtiyacı var, her bir kutu gıda, ilaç, su arıtma tableti ve tıbbi malzeme önemli." diye konuştu.

???????Baerbock, Almanya için İsrail'in kendi halkının güvenliğini savunmasının önemli olduğunu ancak "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği de açık." ifadesini kullandı.

İsrail'in güvenliği konusundaki sorumluluklarının arkasında olduklarını vurgulayan Baerbock, "Hamas silah bırakmalı ve 7 Ekim'i bir daha asla İsrail halkına yaşatmamalıdır." dedi.

Baerbock, hedefe salt askeri yöntemlerle ulaşılamayacağını belirterek, "Askeri harekatın da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sınırları vardır. Sadece kalıcı bir ateşkese yol açacak acil bir insani ara, barış umudunu canlı tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek.

Buradan akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek Baerbock, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un salı günü de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapıları acilen açılmalı - Son Dakika

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