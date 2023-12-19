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Almanya Ekonomi Bakanı: Ukrayna'ya verilen desteğin başarısızlığa uğramaması gerekiyor - Son Dakika
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Almanya Ekonomi Bakanı: Ukrayna'ya verilen desteğin başarısızlığa uğramaması gerekiyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Ukrayna'daki durumdan endişe duyduğunu belirterek, Almanya'da borç freni nedeniyle Kiev'e verilen desteğin başarısızlığa uğramaması gerektiğini ifade etti. Habeck, Almanya'nın uluslararası devletler ittifakının ayakta kalmasını sağlamak gibi bir görevi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı: Ukrayna\'ya verilen desteğin başarısızlığa uğramaması gerekiyor
19.12.2023 - 11:41,
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Ukrayna'daki durumdan endişe duyduğunu belirterek, Almanya'da borç freni nedeniyle Kiev'e verilen desteğin başarısızlığa uğramaması gerektiğini ifade etti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Habeck, ülkesinin Ukrayna'ya yardımının sadece "bir güvenlik meselesi" değil, verilen sözlerden sonra "onur meselesi" olduğunu dile getirdi.

Habeck, "Özellikle önceki yıllarda ucuz gaz ithalatıyla Putin rejimini büyük ölçüde güçlendiren Almanya'nın, uluslararası devletler ittifakının ayakta kalmasını sağlamak gibi bir görevi var. Almanya bu konuda öncülük etmelidir. Durum son derece ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna için 17 milyar avronun 2024 bütçesinden karşılanması konusunda Alman koalisyon ortaklarının anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Habeck, "Ancak uluslararası durumun nasıl değiştiğini görüyoruz. Eğer kendi güvenlik çıkarlarımızı ciddiye alıyorsak, Ukrayna'ya yönelik desteğin borç freni nedeniyle başarısızlığa uğramaması gerekir. Eğer milyarlarca avroluk yardımı artırmamız gerekiyorsa, bu acil durumu da çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın gücünün tükendiğini düşündüğünü vurgulayan Habeck, "Ve ne yazık ki Kiev'e desteğin parçalanması yönünde gerçek bir tehlike var. Bu nedenle Almanya'nın daha fazla sorumluluk almaya hazır olması gerekiyor. Putin, Avrupa'nın barış düzenini bozmaya çalışıyor, buna izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Robert Habeck, Almanya'nın Kiev'e söz verdiği yardımlar için şu anda ek kredi almadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak durum daha da kötüleşirse, tamamen harekete geçebilecek durumdayız. Bu konuda hep birlikte anlaştık. Çünkü bütçeden başka bir şey gelmiyor. Bütçede tasarruf tartışmalarının ne kadar zorlu olduğunu şimdiden görebiliyoruz. Tam tersi, Putin'i arayıp 'bütçe sorunumuz var, lütfen çekilir misin, ödeyemiyoruz' diyemeyiz. Karar verebileceğimiz tek şey Ukrayna'yı desteklememek olacaktır. Bu bir seçenek değil."

Almanya Anayasa Mahkemesi, kasımda koalisyon hükümetinin, Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermesinin ardından Alman hükümeti, bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,35'i ile sınırlayan anayasadaki borç freni mekanizmasını 2023 için askıya almış ve 2024 için borç frenini koruma kararına varmıştı.

Kaynak: AA
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