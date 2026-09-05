Almanya, Filistinlileri asmak istediğini söyleyen eski İsrailli askere vatandaşlık verdi - Son Dakika
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Almanya, Filistinlileri asmak istediğini söyleyen eski İsrailli askere vatandaşlık verdi

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Almanya, Gazze'de esirken Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen eski İsrailli asker Rom Braslavski'ye vatandaşlık hakkı tanıdı. Braslavski bu durumu Instagram'dan duyururken, babasının Alman olmasından gurur duyduğunu belirtti; kendisi Ekim 2025'te ateşkes kapsamında serbest bırakılan son esirlerdendi.

Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen, Gazze'deki eski esir İsrail askerlerinden Rom Braslavski'ye vatandaşlık verdi.

Braslavski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını duyurdu.

Paylaşımında, Gazze'de esir kalmasının işe yaradığını ileri süren İsrailli eski asker, babasının Alman olmasından gurur duyduğunu kaydetti.

Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerlerdendi.

Eski İsrailli asker Braslavski, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı röportajda, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemiş ve Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan ise eski askerin bu talebini memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: AA

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