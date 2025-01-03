Almanya, Gazze'de Sivil Halkın Korunmasını İstedi - Son Dakika
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Almanya, Gazze'de Sivil Halkın Korunmasını İstedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı.

03.01.2025 18:50
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil halkın korunmasını istedi.

Wagner, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin "Gazze'de yıkıma uğramayan hastane kalmadı. Alman hükümeti için hastanelerin sistematik olarak tahrip edilmesi İsrail'in savunma hakkına dahil mi?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Gazze'ye ilişkin son saldırılarla ilgili haberleri not ettiklerini kaydeden Wagner, "Bizim pozisyonumuz, burada sıkça ifade ettiğimiz pozisyondur; askeri eylemler uyarlanmalı ve sivil halk korunmalı." dedi.

Wagner, ateşkes konusunda yeni bir dinamiğin bulunduğuna dair haberlerin olduğunu belirterek, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve yakında ateşkese varılacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, Hamas tarafından hala ateş edildiği, Gazze'de Hamas tarafından hala esirlerin tutulduğu ve Hamas'ın silahları bırakmadığı gerçeğini de içerdiğini savunan Wagner, " Bu açıdan durum maalesef geçen yıl olduğu gibi dramatik ve karmaşık olmaya devam ediyor. Hepimizin hedefi elbette Gazze'deki insanların acılarına son vermek olmalıdır." diye konuştu.

Wagner, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nin akıbeti konusunda endişelerin bulunduğu ve bu konuda Alman hükümetinin bir çağrısı olup olmayacağına ilişkin soruya da, bu konuda bilgisi olmadığı için yorum yapamayacağını belirtti.

Ancak Gazze'deki tıbbi altyapıya ilişkin durumu bildiklerini belirten Wagner, "Bağımsız kuruluşlardan da gelen yeterli sayıda rapor var. Bu dramatik ve korkunçtur ve acilen çare bulunması lazım. Bu da İsrail hükümetinin askeri eylemlerinde bir değişiklik olmasını gerektiriyor." dedi.

Kaynak: AA

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