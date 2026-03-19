Almanya Hürmüz Boğazı Misyonuna Destek Verecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını ancak bunun çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra olabileceğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede önemli uluslararası konuları ele alacaklarını kaydeden Merz, öncelikle Avrupa ekonomisinin rekabet gücü hakkında konuşacaklarının altını çizdi.

Merz, "Şimdi asıl mesele, Avrupa'nın giderek daha zorlu hale gelen dünyada nasıl kendini göstereceği ve hem savunma yeteneklerimiz hem de enerji arzımız açısından nasıl ayak uydurabileceğimizdir. ve tüm bunlar ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün. Bu nedenle, bugün önemli ilerleme kaydetmeliyiz. Başaracağımızdan eminim." diye konuştu.

Zirvede enerji fiyatlarının ele alınması gerektiğini vurgulayan Merz, "Bu sabah Avrupa genelinde ve dünya çapında enerji fiyatlarında keskin bir artış görüyoruz. Bu, elbette, öncelikle Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Bunu da ayrıntılı olarak ele alacağız. Yardım etmeye hazır olduğumuza dair net bir sinyal göndermek istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için çatışmaların sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çatışmalara son vermeye hazır olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduğuna ancak bunun, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi, terörizmi sona erdirmesi ve görüşmelere katılmaya istekli olması ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını belirten Merz, "Ancak bunu devam eden çatışmalar sırasında değil, ancak çatışmalar sona erdikten sonra yapacağız. Ayrıca şu anda sahip olmadığımız uluslararası bir yetki gerektiriyor. Bu nedenle, böyle bir konuyu ele almadan önce önümüzde hala birçok adım var." dedi.