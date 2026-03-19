Almanya Hürmüz Boğazı Misyonuna Destek Verecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Hürmüz Boğazı Misyonuna Destek Verecek

19.03.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Hürmüz Boğazı güvenliği için uluslararası misyonu desteklemeye istekli olduklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını ancak bunun çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra olabileceğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede önemli uluslararası konuları ele alacaklarını kaydeden Merz, öncelikle Avrupa ekonomisinin rekabet gücü hakkında konuşacaklarının altını çizdi.

Merz, "Şimdi asıl mesele, Avrupa'nın giderek daha zorlu hale gelen dünyada nasıl kendini göstereceği ve hem savunma yeteneklerimiz hem de enerji arzımız açısından nasıl ayak uydurabileceğimizdir. ve tüm bunlar ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün. Bu nedenle, bugün önemli ilerleme kaydetmeliyiz. Başaracağımızdan eminim." diye konuştu.

Zirvede enerji fiyatlarının ele alınması gerektiğini vurgulayan Merz, "Bu sabah Avrupa genelinde ve dünya çapında enerji fiyatlarında keskin bir artış görüyoruz. Bu, elbette, öncelikle Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Bunu da ayrıntılı olarak ele alacağız. Yardım etmeye hazır olduğumuza dair net bir sinyal göndermek istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için çatışmaların sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çatışmalara son vermeye hazır olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduğuna ancak bunun, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi, terörizmi sona erdirmesi ve görüşmelere katılmaya istekli olması ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını belirten Merz, "Ancak bunu devam eden çatışmalar sırasında değil, ancak çatışmalar sona erdikten sonra yapacağız. Ayrıca şu anda sahip olmadığımız uluslararası bir yetki gerektiriyor. Bu nedenle, böyle bir konuyu ele almadan önce önümüzde hala birçok adım var." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Ücreti Alacak
İran Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücreti Alacak
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:35:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.