Almanya, İsrail'e Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Almanya, İsrail'e Desteğini Sürdürüyor

23.07.2025 22:56
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ülkesinin İsrail'e olan desteğinin süreceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin İsrail'i destekleyen politikasının değişmeyeceğini belirterek, "Almanya'nın, Yahudi devletine karşı bitmeyen bir sorumluluğu var." dedi.

Wadephul, Zeit Gazetesi'ne verdiği demeçte, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 uluslararası ortağın Gazze'de sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınadığı ortak açıklamaya Almanya'nın neden imza atmadığını gerekçelendirmeye çalıştı.

Johann Wadephul, " Hollanda, İsrail'e yönelik politikasını değiştirdi, Almanya ise politikasına sadık kalıyor. Bunun için siyasi bir bedel mi ödüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu tür sınıflandırmaları reddediyorum. Almanya'nın Yahudi devletine karşı bitmeyen bir sorumluluğu var. Başka hiçbir ülke endüstriyel ölçekte milyonlarca insanı katletmedi. Kimse bizden, İran, Husiler, Hizbullah ve Hamas tarafından tehdit edilen İsrail'i terk etmemizi isteyemez."

Hamas'ın, Filistin halkını pazarlık kozu olarak kullandığını öne süren Wadephul, "İsrail, arabulucuların son önerisini kabul etti. Hamas'ı ve bu örgütle teması ve nüfuzu olan herkesi nihayet ateşkes yolunu açmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"Almanya, İsrail'in tarafında"

Wadephul, "Almanya'nın İsrail'e karşı bitmeyen sorumluluğu" ifadesine ilişkin, "Bu sorumluluk aynı zamanda İsrail hükümetini hata yapmaktan korumayı da içermiyor mu?" sorusuna ise "Evet. Ben de öyle yapıyorum. Bahsettiğiniz açıklamanın yayımlandığı gün, İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon Saar) ile şahsen ve acilen görüştüm." yanıtını verdi.

Gazze'deki duruma ilişkin temkinli duruşu nedeniyle çok sert eleştirilere de maruz kaldığını söyleyen Wadephul, "Her özgür ülkede olduğu gibi, çapraz ateşe tutuluyorum. Bu durum bazen huzur içinde uyumamı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Johann Wadephul, ülkesinin, İsrail ile Hamas arasında olası bir ara buluculuk rolünü üstlenemeyeceğine işaret ederek; "Ara buluculuk rolü uygun değil, çünkü taraflıyız. Biz, İsrail'in tarafındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'e Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

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