Almanya, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasını kınadı

Almanya, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasına onay vermesini kınadı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasını onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin onaylanmasını kesin bir dille kınıyor ve İsrail hükümetine kararlarını derhal geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etme politikasının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu belirtilen açıklamada, bunun iki devletli çözüme yönelik her türlü çabayı baltaladığı vurgulandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşası için bir gerekçe olmadığına işaret edilen açıklamada, yerleşimlerin genişletilmesinin bölgedeki tüm insanlar için barış ve güvenliği eşit şekilde tehlikeye attığının altı çizildi.
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