Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye ilişkin savaş sonrası planını eleştirerek bunun, G7 yönetmeliklerine aykırı olduğunu ve Oslo Anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi.
Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplanasında, Netanyahu hükümetinin savaş sonrası bir planı ortaya koyduğunu belirterek, bu planda Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere Ürdün'ün batısındaki tüm alanların süresiz güvenlik kontrolü altına alınmasının öngörüldüğüne ve iki devletli çözümün reddedildiğine işaret etti.
Alman hükümeti için Tokyo'da G7 ülkeleri tarafından tanımlanan savaş sonrası düzene ilişkin çerçeve şartlarının belirleyici olduğunu ifade eden Fischer, hükümetin, Netanyahu'nun planını bu şartlara göre değerlendirdiğini kaydetti.
Fischer, "Elbette buna Gazze'den İsrail için bir tehdit gelmemesi dahildir. Aynı zamanda buna Gazze topraklarının kalıcı olarak işgal edilmemesi ya da küçültülmemesi gerektiği de dahildir." dedi.
Planın uygulanması durumunda bunun sadece G7 yönetmeliklerine aykırı olmayacağını aynı zamanda Batı Şeria açısından Oslo Anlaşmalarını da ihlal etmiş olacağını dile getiren Fischer, "Bizim için İsrail'in uzun vadeli güvenliği sadece Filistinli sivil halkın güvenliğinin ve haklarının garanti alına alındığında sağlanabileceği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yüzden Alman hükümetinin iki devletli çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğini belirten Fischer, "Bunu göz ardı eden hiçbir plan barış getirmeyecektir. Filistin devleti olmadan kalıcı bir barış olmayacaktır." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Almanya, İsrail'in Gazze'ye ilişkin planını eleştirdi - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?