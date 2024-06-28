Almanya, NATO, AB ve BM askerlerinin görev süresini uzattı - Son Dakika
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Almanya, NATO, AB ve BM askerlerinin görev süresini uzattı

Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), AB'nin barış gücü misyonu EUFOR Althea ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) bulunan askerlerinin görev süresini 1 yıl uzattı. Alman parlamentosu, hükümetin, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu EUFOR Althea, KFOR bünyesinde Kosova'da bulunan silahlı güçleri ve UNIFIL kapsamındaki askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararını onayladı. Kosova'daki KFOR misyonu, 25 yıllık süresiyle Bundeswehr'in (Alman Silahlı Kuvvetleri) en uzun süreli dış görevi olarak biliniyor. Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak yaklaşık 400 askerle 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor. AB misyonu EUFOR Althea, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu. EUFOR'da yaklaşık 50 Alman askeri yer alıyor. Alman Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyn de UNIFIL misyonu kapsamında 300 askerle Akdeniz'de görev yapıyor.

28.06.2024 01:29
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Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), AB'nin barış gücü misyonu EUFOR Althea ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) bulunan askerlerinin görev süresini 1 yıl uzattı.

Alman parlamentosu, hükümetin, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu EUFOR Althea, KFOR bünyesinde Kosova'da bulunan silahlı güçleri ve UNIFIL kapsamındaki askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararını onayladı.

Kosova'daki KFOR misyonu, 25 yıllık süresiyle Bundeswehr'in (Alman Silahlı Kuvvetleri) en uzun süreli dış görevi olarak biliniyor. Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak yaklaşık 400 askerle 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.

AB misyonu EUFOR Althea, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu. EUFOR'da yaklaşık 50 Alman askeri yer alıyor.

Alman Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyn de UNIFIL misyonu kapsamında 300 askerle Akdeniz'de görev yapıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Akdeniz, Almanya, Lübnan, Kosova, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, NATO, AB ve BM askerlerinin görev süresini uzattı - Son Dakika

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