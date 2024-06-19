Almanya'nın Çin'den ithal ettiği tamamen elektrikli otomobillerin payı artıyor - Son Dakika
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Almanya'nın Çin'den ithal ettiği tamamen elektrikli otomobillerin payı artıyor

Almanya'nın 2024 yılının ilk dört ayında Çin'den ithal ettiği tamamen elektrikli otomobillerin payı yüzde 40,9'a ulaştı. Çin, Almanya'nın en önemli tamamen elektrikli otomobil tedarikçisi konumunu koruyor. Ancak Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artıracağını duyurması, Alman şirketleri de dahil olmak üzere tüm otomobil üreticilerini etkileyecek.

19.06.2024 16:21
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BERLİN, 19 Haziran (Xinhua) -- 2024 yılının ilk dört ayında Almanya'nın Çin'den ithal ettiği tamamen elektrikli otomobillerin payı artmaya devam ederek yüzde 40,9'a ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Salı günü açıklanan rakamlara göre, Almanya'daki zayıf iç talepten kaynaklanan yüzde 15,7'lik düşüşle 31.500 adede gerileyen ithalata rağmen Çin, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin en önemli tamamen elektrikli otomobil tedarikçisi konumunu korudu. Geçen yılın aynı döneminde bu pay yüzde 30 civarındaydı.

Rakamlara göre, Almanya'nın toplam tamamen elektrikli araç ithalatı yıl içinde Nisan ayına kadar yüzde 45,3 oranında azaldı. Özellikle Çekya ve Güney Kore gibi ülkelerden yapılan ithalatta keskin düşüşler görüldü.

Sektörün açık uyarılarına rağmen Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz günlerde Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artıracağını duyurmuştu. Temmuz ayından itibaren ithalat vergilerinin yüzde 38,1'e kadar yükseltilmesi bekleniyor. Bu durum ise Çin'de üretim yapan Alman şirketleri de dahil olmak üzere tüm otomobil üreticilerini etkileyecek.

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Mueller sektörün serbest ve adil ticarete bağlılığını vurgulayarak, "Bu önlem küresel ticari ihtilaf riskini daha da artırıyor" dedi.

Mueller, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sözde "telafi edici vergilerin Avrupa'daki otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü artırmakta işe yaramayacağını" belirterek, "gerçek şu ki küresel sorunları çözmek için Çin'e ihtiyacımız var" dedi.

Ernst and Young danışmanlık firmasına göre, ilk çeyrekte ihraç edilen her üç otomobilden biri Çin'e gittiği için bu ülke Almanya'nın en önemli otomobil satış pazarı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Almanya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Çin'den ithal ettiği tamamen elektrikli otomobillerin payı artıyor - Son Dakika

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