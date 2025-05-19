Almanya’nın Eurovision'daki İsrail Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya’nın Eurovision'daki İsrail Desteği

Dr. Martin Gak, Almanya'nın İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesine karşı tehditte bulunduğunu iddia etti.

19.05.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da gazetecilik yapan Dr. Martin Gak'ın Avrupa Yayın Birliği'ndeki (EBU) kaynağına göre, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi için gösterilen tepkilere rağmen yarışmada kalabilmesinin arkasında Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin, "İsrail çıkarılırsa biz de çekiliriz" tehdidi yer alıyor.

Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi için yapılan çağrıların sonuçsuz kalması ve İsrail'in yarışmaya katılması, uluslararası kurumlarda İsrail'e yönelik tavırla ilgili soru işaretleri doğurdu.

Almanya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Dr. Gak, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmamasında Almanya'nın aktif bir rol oynadığını öne sürerek, organizasyonun yarışmadan Rusya'yı çıkarmasına karşın İsrail'i çıkarmamasını AA muhabirine değerlendirdi.

"Almanya İsrail'in yerine tehdit etti"

Gak, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması taleplerinin özellikle Almanya tarafından engellendiğini iddia ederek, "Almanya, EBU'nun güçlü bir parçası. Çeşitli yayın kuruluşları İsrail'in ihraç edilmesini talep etmek için masaya otururken, Almanlar, İsrail'in katılımı askıya alınırsa kendilerinin de çekileceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Eurovision'un organizatörü EBU içinden bir kaynağın bu bilgiyi verdiğini aktaran Gak, "Alman hükümetlerinin İsrail ile ilişkisine bakarsanız, bu tutumları bu iddiayı güvenilir kılıyor." dedi.

"Hollandalı yarışmacı İsrail'i eleştirdikten sonra diskalifiye edildi"

Gak, 2024 Eurovision'unda Hollandalı yarışmacı Joost Klein'in, İsrail'i eleştirdikten kısa süre sonra yarışmadan diskalifiye edildiğini anlatarak, "Eurovision'un favorisi olarak gösterilen Hollandalı yarışmacı, basın toplantısında İsrailli yarışmacının yanında otururken İsrail'i eleştirdi ve İsraillilerin yarışmada olmasına karşı olduğunu açıkça belirtti." diye konuştu.

"Birkaç gün sonra, durup dururken, Klein'in kuliste bir kadın ekip üyesine karşı taciz veya zorbalık yaptığına dair bir söylenti dolaşmaya başladı ve EBU bu olayı soruşturduğunu açıkladı." diyen Gak, İsraillilerin Klein'i suçladığını ve EBU'nun soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden Hollandalı yarışmacıyı finallerden diskalifiye ettiğini belirtti.

Gak, İsrail'in Eurovision'a katılımını eleştirdiği için Hollandalı yarışmacıya itibar suikastı yapıldığını dile getirdi.

Rusya çıkarıldı, İsrail çıkarılamadı

Gak, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Eurovision'dan çıkarıldığını hatırlatarak, "Eurovision organizatörleri, Rusya'nın katılımını askıya aldıklarını açıkladıklarında, gerekçe olarak Rusya'nın katılımının 'yarışmanın itibarını zedeleyeceğini' söylediler. İnsani bir kaygı değil, Eurovision'un itibarına yönelik bir kaygıydı." ifadelerini kullandı.

"İki yıl sonra, 2024'te, İsrail Gazze'yi yok ediyor ve kitlesel olarak sivilleri öldürüyor. Aralarında gazeteciler, binlerce çocuk ve kadın var." diyen Gak, ayrıca sıra sivil altyapı, kültürel kurumlar ve üniversitelerin tahrip edilmesine rağmen İsrail'in yarışmadan çıkarılmamasını eleştirdi.

Gak, İsrail'in eylemlerinin Avrupa yayıncılarının değerleriyle çeliştiğini vurgulayarak, "İsrail'in eylemleri, yalnızca Avrupa yayıncılarına rehberlik edebilecek ahlaki sezgilerle değil aynı zamanda politik taahhütler, hukuk ve insan haklarıyla da kesinlikle tutarsız. İsrail bayrağının sahnede dolaşmasına izin vermek, doğrudan EBU'nun ve Eurovision'un itibarını riske atıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 2022'de itibar endişesiyle ihraç edildiğini hatırlatan Gak, "Ruslar itibar zedeleme endişesiyle yarışmadan ihraç edildiyse, İsrailliler sağduyulu hiç kimsenin ilişkilendirilmek istemeyeceği çok daha vahim eylemler sergiledi. Şimdi yine çok garip bir sessizlik var." ifadelerini kullandı.

Gak, İsrail'in yarışmaya katılma amacının "TikTok" nesli olarak adlandırılan genç nesle ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Eurovision'da İsrail'in amacı tamamen politik. İsrail'in Eurovision sahnesinde olmasına izin vermek, finale taşınmasına izin vermek, İsrail'in kamu imajı için başarı anlamına geliyor." dedi.

"Almanya'nın desteğinin nedeni anlaşılamaz"

Almanya'nın tutumunu genellikle "Alman suçluluğu" ile açıklandığını aktaran Gak, "Burada 15 yıl yaşadıktan sonra biraz farklı bir psikolojik açıklamam var. İsrailliler temel olarak Almanlara İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ahlaki ve ruhsal kurtuluş sertifikası sağlıyor." diye konuştu.

Gak, Almanya-İsrail ilişkisinin karşılıklı çıkarlara dayandığını belirterek, "Almanlar İsrail ile ilişkiden büyük ticari fayda sağlıyor. İsrail'e satıyorlar, İsrail'den satın alıyorlar, İsrail'e silah veriyorlar, istihbarat araçlarının değiş tokuşunu yapıyorlar. Gerçekten oldukça sıkı bir ilişki var." dedi.

Almanya'nın tarihsel olarak insan hakları konusundaki tutumuyla çelişen İsrail politikasını eleştiren Gak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihsel olarak İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü, Uluslararası Af Örgütü'nü çok destekleyen, uluslararası hukuk ve uluslararası kuruluşlar için savunma kalesi olan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan, Birleşmiş Milletler'in, Oxfam'ın, Save the Children'ın yardım çalışmalarını savunan bir ülke Almanya. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın logosuyla gezerler. Avrupa ve Alman yayıncıları, basın özgürlüğünden bahsetmeyi çok severler. Ancak Alman politik sisteminin saydığım tüm bu kurumlarla çelişmesi ve İsrail'deki aşırı sağcı gruplarla yan yana durması, suçluluk duygusunun ve İsrail'e sadakatin çok ötesine geçiyor. Sol görüşlü Almanlar bile bir şekilde (Binyamin) Netanyahu'yu savunmaya çalışıyor."

Gak, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 aydır cep telefonlarımızda çocukların öldürülmesini görüyoruz. Alman politik sınıfına yabancı olmayan bir şey bu. Bir yayıncı İsrail bayrağıyla dolaşan parlak ve gala elbiseli bir İsrailli'yi öne çıkardığında, temel olarak Gazze'de öldürülen çocukları izleyen halkının, duygularını veya ahlaki sezgilerini çok da umursamadığını söylüyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Müzik, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya’nın Eurovision'daki İsrail Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:40:24. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya’nın Eurovision'daki İsrail Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.