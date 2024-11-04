Almanya'nın Savunma Harcamaları Yükseldi - Son Dakika
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Almanya'nın Savunma Harcamaları Yükseldi

Almanya\'nın Savunma Harcamaları Yükseldi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın savunma bütçesini yeterli bulmadı, artırmasını talep etti.

04.11.2024 22:56
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Almanya'nın savunma harcamaları uzun yıllar sonra ilk kez gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sini aştı. Ancak NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın savunma harcamalarını daha fazla artırmasını istedi.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın savunma bütçesini artırmasına rağmen bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Rutte, başkent Berlin'de Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında, Almanya'nın 30 yıldır ilk kez gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını ve bunun hem Almanya hem de NATO için önemli olduğunu ifade etti. Bütün müttefiklerin savunma yatırımlarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Rutte, Almanya'nın da bu yönde gereken adımları atacağına emin olduğunu ifade etti.

Eski bir başbakan olarak hükümetler için hem ulusal savunmaya hem de Ukrayna'ya destek için kaynak ayrılmasının kolay olmadığını bildiğini söyleyen Hollanda'nın eski başbakanı, ancak her ikisinin de ortak güvenlik için gerekli olduğunu vurguladı.

NATO'nun verdiği bilgilere göre, bu yıl Almanya savunma harcamalarına 90,6 milyar euro ayırdı. Haziran ayı tahminlerine göre bu rakam, GSYİH'nin yüzde 2,1'sine tekabül ediyor. Savunma bütçesinin artırılmasından dolayı Başbakan Scholz'a teşekkür eden Rutte, bunun Almanya'nın güvenliğini ve İttifak'ın gücünü önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Scholz: Aynı kararlılığı sürdüreceğiz

Başbakan Scholz da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlatması sonrasında Alman hükümetinin kararlı bir tepki vererek, savunma bütçesini artırdığını hatırlattı. "Gelecek yıllarda da aynı kararlılığı sürdüreceklerini" ifade eden Scholz, savunma ittifakının "kimsenin saldırmayı düşünemeyecek kadar" güçlü olması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Almanya'nın Litvanya'ya asker konuşlandırdığını belirten Scholz, Yeni NATO Kuvvet Modeli'ne de yaklaşık 35 bin asker ve 200'den fazla uçak ve gemi ile katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Ekim ayında göreve başlayan Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak Berlin'e yaptığı ilk ziyarette askeri törenle karşılandı. Rutte, Berlin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier tarafından da kabul edildi.

AFP,dpa/ JD,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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