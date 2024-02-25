Almanya ve Avusturya\'dan gelen 12 kişi Hakkari\'de dağ kayağı yaptı

Almanya ve Avusturya'dan gelen 12 kişi, Hakkari'de yer yer 3 metre kar kalınlığı bulunan zirve ve yamaçlarda dağ kayağı yaptı.
Kışın en uzun yaşandığı kentlerden biri olan Hakkari, doğal güzellikleri, kayak merkezi ve karla kaplı zirveleriyle son zamanlarda hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği illerden biri haline geldi.
Son zamanlarda en fazla kar yağışının etkili olduğu, zirvelerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu kent, yerli ziyaretçilerin yanı sıra adrenalin tutkunu turistlerin de gözde mekanlarından biri oldu.
Almanya ve Avusturya'dan 12 kişi, dağ kayağı yapmak için 3 gün önce bir tur şirketi aracılığıyla kente geldi.
Şirket yetkilisi Yüksel Yılmaz ile Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu'nun rehberlik ettiği kayak tutkunları, güçlükle tırmandıkları 3 bin 50 rakımlı Şivekür Dağı ile Durankaya bölgesindeki tepelerde dağ kayağı yaptı.
Zirveden slalom yaparak inen kayakçılar, yüksek kar örtüsünün üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.
Alman Alexander Graym, AA muhabirine, Hakkari'nin küçük ve güzel bir şehir olduğunu söyledi.
Bölgedeki kar ve dağların yapısının olağanüstü güzellikte olduğunu belirten Gaym, "Yüksek miktarda kar var. Bölge çok iyi. Ülkemizde bu kadar kar görmek için uzun süre yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz ama burada kar yanı başınızda. Türkiye'ye daha önce de birkaç kez geldim. Bundan sonra da geleceğim. Bol miktarda karda kayak yaptık. Muhteşemdi." diye konuştu.
Avusturyalı Stephan Clain de kente kayak yapmak için geldiklerini dile getirerek, "10 Alman, 2 Avusturyalı olarak geldik. Burada birkaç gün kalacağız. Hava ilk gün için biraz olumsuzdu ama burası güzel bir yere benziyor." ifadelerini kullandı.
Yılmaz: "Buraya daha çok turist çekmek istiyoruz"
Tur şirketi yetkilisi Yüksel Yılmaz, konuklarıyla birlikte kayak merkezinin yanındaki tepeye çıkarak kayak yaptıklarını ifade etti.
Muhteşem bir heyecan yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Kar çok güzel. İnşallah 4-5 gün daha burada kayak yapıp, Yüksekova'ya geçeceğiz. Avrupa'da bu sene kar yok. Onlara çok büyük bir sürpriz oldu. Burada 2 metreden fazla kar ve bu kadar yüksek dağlar görmeyi beklemiyorlardı. Hakkari'nin manzarası Türkiye'de tek. Muhteşem bir manzara var. Dün sisten dolayı çok bir yeri görmedik. Karın miktarı ve kalitesi ender görülebilecek türden. Buraya daha çok turist çekmek istiyoruz. Bu sene ilk kez buraya turist getirdik. Bundan sonra devamı da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgenin tanıtımı için çaba gösterdiklerini belirten Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise "Avrupa'dan ilk grubumuzu ağırlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Avrupa'nın her yerinden insanları burada konuk edeceğiz. Bölgemiz doğa açısından harika nimetler barındırıyor. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bugün Durankaya bölgesinde zirveye çıkıp, oradan da Bay köyüne ineceğiz. Yaklaşık 8 saatlik bir faaliyet olacak." şeklinde konuştu.
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