Almanya ve Fransa'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
Almanya ve Fransa'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

18.03.2026 17:17
Almanya ve Fransa, Orta Doğu'daki gerilimlerin azaltılması ve çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'da gerilimin azalması çağrısında bulundu.

Wadephul, Almanya'nın başkenti Berlin'de Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Dün bir panelde, İran'da yönetim değişikliği olacağına artık inanmadığınızı söylediniz. Bu nedenle sorum şu: İran muhalefetine ne mesaj vermek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Wadephul, dün bu tür bir askeri müdahaleyle kontrollü bir yönetim değişikliğine yol açılmasının beklenemeyeceğini söylediğini anlattı.

Elbette bir yönetim değişikliği olabileceğini aktaran Wadephul, "Bu rejimin acımasızlığı ve gaddarlığı karşısında rejim değişikliği de arzu edilir." dedi.

Wadephul, daha önceki deneyimlere göre Irak ve Libya örneklerinde bu tür askeri müdahalelerin, özgürlükçü, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yapının ortaya çıktığı kontrollü bir yönetim değişikliğine yol açmadığını ifade etti.

"(İran'daki) rejime ilişkin net bir değerlendirme olmasına rağmen bu silahlı çatışmanın daha da tırmanmasından kimsenin çıkarı yok." diyen Wadephul, taraflar arasındaki doğrudan çatışmaların ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların gerilimi artırma potansiyeli taşıdığını, bunun yalnızca bölgeyi değil, dünyayı da büyük bir krize sürükleyebileceğini belirtti."

Wadephul, bu bölgeden sağlanan gübre tedarikinin hayati önem taşıdığını, tedarikte kesinti olması halinde Afrika'nın büyük bir bölümünde gıda krizinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Mülteci akımlarının da olası olduğunu aktaran Wadephul, "Bu nedenle bu bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Ukrayna ile ilgili müzakereler

Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalıların Hürmüz Boğazı'nda destek sağlamayı reddetmesinin Ukrayna ile ilgili müzakereleri etkileyip etkileyemeyeceğine ilişkin soruya da ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi konusunda şüphesi olmadığını belirtti.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere refakat edeceklerini vurgulayan Wadephul, Avrupa'nın çıkarları söz konusu olduğu için bu müzakereler kapsamında Avrupa'nın da bir rol oynaması gerektiğini net bir şekilde ifade ettiklerini anlattı.

Müzakerelerde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerinin de ele alındığını işaret eden Wadephul, "Bütün bunlar Avrupa olmadan ele alınamaz. Bu nedenle bu görüşmelere dahil edilmemiz gerekir. Bunun doğru zamanda gerçekleşeceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin genişlemesi

AB'nin genişlemesine de değinen Wadephul, bunun Avrupa kıtasının geleceği için hayati önem taşıdığını belirtti.

Wadephul, birçok ülkede, özellikle Batı Balkanlarda kaydedilen ilerlemenin cesaret verici olduğunu ifade etti.

"Bu momentumu boşa harcamamalıyız. Aksine bu ülkelere gerçekçi perspektif sunmalıyız." diyen Wadephul, AB'nin yeni üyelere açık olduğunu belirtti."

Wadephul, burada da Almanya ve Fransa'nın bu süreci stratejik olarak şekillendirmesi ve hızlı bir şekilde ilerletmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa'nın hareket kabiliyetini artırması, daha egemen ve rekabetçi olması ve geleceğine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Fransa ve Almanya'nın ikili ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydeden Barrot, konuşmasına şöyle devam etti:

"Orta Doğu'daki durumla ilgili Fransa ve Almanya aynı endişelere sahip: gerilimin en hızlı şekilde azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunuyoruz çünkü bölgede askeri tırmanış, çıkarlarımız, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği ve dünya ekonomisi için riskler taşıyor."

Bu tehlikeler karşısında Almanya ile bölgedeki krizin çözümü için yakın koordinasyon halinde çalışmak istediklerine işaret eden Barrot, "Orta Doğu'daki çatışmalar, kıtamızda yaşananları unutturmamalı." dedi.

Barrot, Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'nın direnişini güçlendirmek ve kalıcı ve adil bir barışın koşullarını hazırlamak için çabalarını koordine edeceğini söyleyerek, Avrupalıların uluslararası arenada egemen ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savundu.

Fransa dahil Almanya, İtalya, İngiltere ve Kanada liderlerinin bu hafta ortak bir açıklamada Lübnan'da şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdiklerini hatırlatan Barrot, söz konusu 5 Batılı liderin ayrıca Lübnan ve İsrail hükümetlerini gerilimin tırmanışına son vermeye ve siyasi bir çözüm bulmak için görüşmeler düzenlemeye çağırdığını kaydetti.

Barrot, ülkesinin ateşkesin koşullarını sağlama amacıyla bu iki hükümetin üst düzey yetkililerinin görüşmesi, ve seçmediği saldırıların ilk mağduru olan Lübnan halkını desteklemek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Fransız Bakan, bölgedeki tehlikeli askeri gerilimin son bulması için İran'ın büyük tavizler vermesi ve tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getirdi.

Kaynak: AA

Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Fransa'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Sadece Sakarya’da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:22
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt
"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
15:38
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
SON DAKİKA: Almanya ve Fransa'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
