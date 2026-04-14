Almanya-İsrail Arasında Lübnan ve Batı Şeria'da Gerginlik Derinleşiyor

14.04.2026 11:49
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Lübnan ve Batı Şeria'daki saldırılarına son vermesi ve barış görüşmelerine başlaması çağrısında bulundu. İsrail'in radikal yerleşim politikaları ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalar tartışma konusu olurken, yarın başlayacak İsrail-Lübnan barış görüşmeleri ABD arabuluculuğunda gerçekleşecek.

Almanya ile İsrail hükümetleri arasında Lübnan ve Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili görüş ayrılıkları derinleşiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün telefon görüşmesi yaptığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına son vermesini talep etti. Merz ayrıca Netanyahu'yu Lübnan hükümetiyle doğrudan barış görüşmelerini başlatması için teşvik etti ve bugün ABD'de başlaması öngörülen İsrail-Lübnan barış görüşmelerine değindi.

Merz, telefon görüşmesinde Netanyahu'ya Filistin bölgelerindeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı iletti ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Batı Şeria'nın fiili ilhakı söz konusu olmamalı' ifadelerini kullanarak uyarısını yineledi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Almanya'nın uyarısına sert bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Smotrich, 'Holokost Anma Günü arifesinde bize ahlak dersi vermek yerine binlerce kez özür dilemelidir' diyerek Merz'i hedef aldı ve 'Bizi tekrar gettolara zorlayamayacaksınız' ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Batı Şeria'da, uluslararası hukuka aykırı yerleşimler Netanyahu hükümetinin desteğiyle genişliyor. Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen radikal yerleşimcilerin toprak gaspı ve şiddet olayları artarak devam ediyor. Bu arada bugün Lübnan ve İsrailli temsilcilerin ABD arabuluculuğunda Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail kalıcı barış ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedeflerken, Lübnan ateşkes ve İsrail birliklerinin çekilmesini istiyor. Hizbullah görüşmelere katılmayacak ve lideri Naim Kasım, müzakereleri 'boyun eğme' olarak nitelendirerek iptal çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise görüşmelerin önemli bir ilk adım olabileceğini belirterek tarafların güvenlik çıkarlarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
