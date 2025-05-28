Almanya ve Ukrayna'dan Ortak Silah Anlaşması - Son Dakika
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Almanya ve Ukrayna'dan Ortak Silah Anlaşması

28.05.2025 16:55
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Merz, Almanya ve Ukrayna'nın uzun menzilli silah üretimi için mutabakat zaptı imzalayacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya ve Ukrayna savunma bakanlarının, ortak üretilecek uzun menzilli silah sistemlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalayacağını söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın Ukrayna'ya gerektiği sürece destek vermeyi sürdüreceğini belirten Merz, iki ülke arasında ilişkileri daha da geliştireceklerini ve bu yıl sonuna kadar Almanya-Ukrayna Hükümetlerarası Toplantısı'nın düzenleneceğini dile getirdi.

Merz, ekonomik alanda da daha yakın diyalog içinde olacaklarını, enerji, altyapı, tarım gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliği için potansiyelin bulunduğunu anlattı.

Ukrayna'ya askeri destek verilmesini de ela aldıklarını aktaran Merz, bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini ancak ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek vermeyi sürdüreceğini ve bunu genişleteceğini vurguladı.

Ukrayna'nın Starlink (uydu internet ağı) kapsamının önemli bir bölümünü finanse edeceklerine değinen Merz, iki ülke savunma bakanlarının bugün Ukrayna'da üretilecek uzun menzilli silah sistemlerine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacağı bilgisini paylaştı.

Başbakan Merz, ülkesinin Ukrayna'ya uzun menzilli silahların tedariki konusunda yardım edeceğine işaret ederek, "Menzil kısıtlaması olmayacak. Ukrayna kendini tam olarak savunabilecek, kendi toprakları dışındaki askeri hedeflere karşı da." ifadelerini kullandı.

Merz, bunun iki ülke arasında yeni bir işbirliğinin başlangıcı olacağının altını çizerek, "Uzun menzilli silahlara imkan vermek istiyoruz. Ortak üretime de imkan vermek istiyoruz. Kamuoyunda ayrıntıları konuşmayacağız, işbirliğini yoğunlaştıracağız. Ancak her şeyden önce, Ukrayna ordusunu ülkeyi başarılı bir şekilde savunmasını gerçekten sağlayacak tüm yeteneklerle donatmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

"Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır"

Görüşmede Ukrayna'da ateşkese yönelik diplomatik çabaların nasıl ilerletebileceğini de konuştuklarını belirten Merz, "Hiç kimse Ukrayna'dan daha fazla barış istemiyor. Kiev'deki hükümet, haftalardır hemen ve koşulsuz bir ateşkes için hazır." şeklinde konuştu.

Merz, Ukrayna'nın bir sonraki adım olarak da Rusya ile teknik görüşmeleri Vatikan, Cenevre veya herhangi başka bir yerde yapmaya hazır olduğunu, Avrupalıların bu görüşmeleri destekleyeceğini kaydetti.

"Kuzey Akım 2 boru hattını tekrar devreye alınmamasını sağlayacağız"

Merz, Rusya üzerindeki baskıyı artıracaklarını söyleyerek, "Bunu Moskova'nın savaş makinesini zayıflatmak için yapıyoruz ama aynı zamanda müzakerelerin önünü açmak için de yapıyoruz. Almanya adına konuşuyorum. Bu bağlamda Kuzey Akım 2'nin tekrar devreye alınamamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya 17. yaptırım paketini kabul ettiğini aktaran Merz, 18. yaptırım paketi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Merz, Ukrayna'ya maddi desteği de sürdüreceklerini, 2025 ve 2026 bütçesinde Ukrayna yapacakları desteğin yer alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya ve Ukrayna'dan Ortak Silah Anlaşması - Son Dakika

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