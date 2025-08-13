Almanya, Zelenskiy\'i Ağırladı

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi öncesinde Almanya Zelenskiy'i ağırlıyor. Putin'in AB'deki müttefiki Orban ise "Zelenskiy savaşı çoktan kaybetti" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirecekleri zirve öncesinde Avrupa'da Ukrayna'ya ilişkin yürütülen diplomasi trafiği hız kazandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlıyor.

Zelenskiy, Merz tarafından organize edilen, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin davet edildiği video konferansına katılacak. Gündemde Trump'ın Putin ile Cuma günü yapılması planlanan görüşmesi ve Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirmeye dönük girişimleri yer alıyor.

Bugün Merz ile Zelenskiy'nin ayrıca ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri de öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerini baypas ederek Putin ile Ukrayna savaşını sonra erdirme konusunda anlaşmasından endişe ediyor. Bugünkü video konferansında Merz başta olmak üzere Avrupalı liderler Trump'a Avrupa ve Ukrayna'nın beklentilerini gözetmeden istikrarlı ve kalıcı bir barış tesis edilemeyeceğini iletmeye hazırlanıyor.

Putin destekçisi Orban'dan dikkat çeken çıkış

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'daki en yakın müttefiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sağcı populist Orban, Alaska'da yapılacak Trump-Putin zirvesiyle ilgili konuşmasında Rusya'nın Ukrayna savaşını zaten kazandığını iddia etti.

Sağ muhafazakar internet portalı mandiner'e verdiği röportajda Orban, Ukraynalı lider Zelenskiy'e işaret ederek "O bu savaşı kaybetti" dedi.

"Sanki daha ucu açık olan bir savaştan söz ediyor gibiyiz" diyerek bunun yanlış olduğunu savunan Orban, "Ukraynalılar savaşı kaybetti, Rusya savaşı kazandı" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın Avrupa'dan silah ve para desteği aldığı için halen teslim olmadığını belirten Orban, "Aksi takdirde bu savaş çoktan sona ermiş olurdu" diye konuştu.

Orban dün de Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin Trump-Putin zirvesi konusunda yaptıkları ortak açıklamaya katılmayı reddetmişti.

Bu açıklamayla AB'nin en üst düzey politikacılarının, davet edilmedikleri müzakereler için koşullar belirlemeye çalıştığını iddia eden Orban, "AB'nin marjinalleştirilmiş olmasının yeterince üzücü olduğunu" belirterek "Daha da kötüsü, kenardan talimatlar vermemiz" dedi.

AB çağrısında Trump'a hangi mesajları vermişti?

26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin hükümet ve devlet başkanları Salı günü ortak bir açıklamayla Trump'a "Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı etmeme" çağrısını yapmıştı.

"Ukrayna'da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez" denilen ortak açıklamada, "İstikrar ve güvenliği tesis eden adil ve kalıcı bir barış, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği ilkeleri dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermelidir" ifadelerine yer verilmişti.

Avrupalı liderler Trumpa'a, "Ukraynalılar geleceklerini belirleme özgürlüğüne sahip olmalı" ve "diplomatik çözümün Ukrayna ve Avrupa'nın yaşamsal öneme sahip güvenlik çıkarlarını korumalıdır" mesajlarını vermişti.

AFP,dpa,DW/ DA,ET