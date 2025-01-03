Alper Gezeravcı Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı - Son Dakika
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Alper Gezeravcı Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de öğrencilere uzay deneyimlerini anlattı.

03.01.2025 15:46
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci ve deneyimlerini anlattı.

Gezeravcı, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Uzay yolculuğundan döndüğü günden beri 123 il değişimi ve 258 program gerçekleştirdiğini belirten Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını paylaştı.

Gezeravcı, Türkiye'deki farklı uzay çalışmalarının 2018'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tek çatı altında toplandığını hatırlatarak, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu dile getirdi.

"Biz pratik zekası yüksek bir milletin evlatlarıyız"

Alper Gezeravcı, "İçinizdeki potansiyeli kimsenin sorgulamasına ve aşağılamasına izin vermeyin. Biz pratik zekası yüksek bir milletin evlatlarıyız. Potansiyelinizden zerre kadar şüphe etmeyin. Kimsenin sizi başarabileceğiniz işlerden, yürüyebileceğiniz yollardan alıkoymasına müsaade etmeyin." dedi.

Astronot seçim sürecine ve tabi tutulduğu testlere de dikkati çeken Gezeravcı, 8 aylık bir sürecin sonunda asli astronot adayı seçildiğini söyledi.

Gezeravcı, yolculuğun esas hedefinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak bilimsel deneyler gerçekleştirmek olduğunu vurgulayarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 10 yıla dair koyulmuş olan Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerine altyapı teşkil edecek, insanoğlunun yakın gelecekte Mars ve Ay'a gerçekleştireceği yolculukta ihtiyaç duyduğu insanlı yaşam döngülerinin içerisindeki yaşam destek ünitesi deneylerini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gezeravcı, geçen yıl Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı temalı resim yarışmasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

Programa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut'un yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı - Son Dakika

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