Alsancak'ın Altyapısını Güçlendirecek Proje Tanıtıldı

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(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü'nün Alsancak Liman bölgesini içine alan Ege Mahallesi'nde Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçireceği yağmur suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezi projesi yurttaşlara tanıtıldı. Toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, çalışmalar tamamlandığında Konak bölgesinde taşkınlara dirençli kentsel bir altyapı oluşturacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek tarihi altyapı yatırımlarından "Konak İlçesi Ege Mahallesi (Alsancak Liman Bölgesi) Yağmur Suyu Şebekesi ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi" bölge sakinleri ve muhtarlara tanıtıldı. Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU Genel Müdür Yardımcıları, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Bir saat süren toplantıda inşaat aşamasının detayları, çevresel ve sosyal etkiler ile alınacak önlemler aktarıldı. Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında yapılacak proje ile bölgedeki sel ve taşkın riski ortadan kalkacak. Ayrıca gökdelenlerin inşa edildiği yeni yapılaşma alanı olan bölgede ihtiyaç duyulan kanalizasyon altyapısı inşa edilecek.

Körfez'e doğrudan etki edecek bir proje

İZSU Genel Müdürlüğü'nün TEFWER kredilerinden yararlanarak Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek ve güçlendirmek için projeler hazırladığının altını çizen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "LOT 1, LOT 2 ve LOT 3 olarak sınıflandırdığımız bu projelerin ilki olan LOT 1 projesi; Bayraklı ve Konak ilçelerimizi kapsayan bir projeydi. Önümüzdeki günlerde LOT 1 etabının ihalesini yapacağız. LOT 3'ün tanıtım toplantısını ise önümüzdeki ay içinde yapmayı planlıyoruz. LOT 2 dediğimiz proje Ege Mahallesi'ndeki yeni yapılaşma bölgesinde daha dirençli bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. İzmir'i gelecek yıllarda sorunsuz bir altyapıya kavuşturmak için yapılacak çalışmaları kapsıyor. Ege Mahallesi'nde 8,3 kilometre uzunluğunda atık su hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezini İZSU Genel Müdürlüğü olarak inşa edeceğiz. Yapılacak çalışmalar Körfez'e direkt etki edecek. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bu bölgede taşkınlara dirençli kentsel altyapıyı oluşturmuş olacağız" dedi.

"Projeler bunlarla sınırlı değil"

Birçok açıdan önem arz eden projelerin İzmir'in genel altyapısının iyileştirilmesi açısından kritik bir önem taşıdığını da ifade eden Erdoğan, "Bu bölgeler aynı zamanda İzmir Körfezi'nin de genel temizliği açısından çok önemli bölgeler. Biz bu nedenle bu yatırım için İzmir'in kalbine yapacağımız dev bir yatırım diyoruz. Altyapı anlamında yaptığımız projeler bunlarla da sınırlı değil. Alsancak Yağmur Suyu projesini ihale ettik. Bayraklı Sevgi Yolu altyapı ihalelerini gerçekleştirdik. Nisan ayında Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. Fazı tamamlanacak. Yatırımlarımızın hayata geçmesi sürecinde bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, Dünya Bankası yetkililerine ve gece gündüz demeden İzmir halkına hizmet götürmek için emek harcayan İZSU personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Mahallesi'ne 7,4 km uzunluğunda yağmursuyu hattı

İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında 3 önemli altyapı projesini hayata geçirecek. Bu altyapı projelerinin 2. Etabı'nda yurttaşlara tanıtımı yapılan Konak'ta Alsancak Liman Bölgesi'ni de kapsayan Ege Mahallesi'nde 7,4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 kilometre uzunluğunda atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi yer alıyor. Proje ile yüksek katlı binalardan oluşan ve yoğun nüfus sirkülasyonu yaşanan yeni kent merkezinde, iklim değişikliği ve taşkınlara dirençli kentsel altyapının oluşturulması hedefleniyor. Projenin yapım ihalesine şubat ayında çıkılacak. Çalışmalar 18 ayda tamamlanacak.

Konak'ta tarihi altyapı seferberliği

15 Ekim 2024'de ise aynı kredi ile yapılacak olan projelerden ilkinin paydaş toplantısı yapılmıştı. Bu proje kapsamında da Konak Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ve Bayraklı Adalet Mahallesi'nde atık su hatları ve yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü, yağmur suyu ve atık su toplama sistemini ayrı sistem olarak işletecek şekilde yenilenecek. Bu projede de 18 ay sürecek çalışmalar 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacak. 3. proje ise Karabağlar Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Konak Akın Simav, Atilla Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Mithatpaşa, Piri Reis, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapım işini kapsıyor.